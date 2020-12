Ikke set før: - Det er ubeskriveligt

Mads Vad og Emili Sindlev var tydeligvis glade for at blive sendt direkte videre i 'Vild med dans' efter en uge, der var hård mentalt

For en uge siden var det tæt på at være slut for Mads Vad og Emili Sindlev i 'Vild med dans'.

Parret var i farezonen og blev sendt i omdans, hvor de dog reddede sig endnu en uge i programmet med seernes hjælp.

Den uge blev lørdag aften til to, da de stjal showet og blandt andet scorede topkarakter hos alle dommerne for deres rumba og blev første par i sæsonen til at score maksimumpoint.

Derfor var det også et par glade og lettede 'Vild med dans'-deltagere, Ekstra Bladet mødte bagefter.

- Det er ubeskriveligt, sagde Emili Sindlev, mens Mads Vad sendte en stor tak til alle dem, der stemte dem sikkert videre i denne uge.

- Vi var jo i omdans i sidste uge, så vi har haft nerverne uden på tøjet hele ugen. Den anerkendelse betyder så meget. At folk syntes, at det, vi har knoklet for, var nok til at gå videre, sagde Mads Vad.

Mads og Emili dansede sig videre til semifinalen. Foto: Mogens Flindt

Ramt mentalt

Chokket med omdansen ramte mentalt for Mads og Emili.

- Der har klart været nogle ting i løbet af ugen, der har været svære, fordi der er nogle mentale ting, der rammer en, når man føler, at man har et ben ude af konkurrencen. Så det er klart, at denne uge har været mere følelsesladet. Jeg synes, det har været en lidt hård uge, sagde Emili.

Hun slap dog langt fra nemt fra det, for den professionelle dansepartner skruede bissen på.

- Som Sarah (værten Sarah Grünewald, red.) også sagde ude bagved, så er det den sværeste rumba-koreografi, du har lavet. Vi har kigget på hinanden, og så har du sagt, at den her skal være sindssygt svær, den skal være teknisk perfekt og stå snorlige - og så skal vi også sørge for at have et overskud, så folk derhjemme også synes, det er godt.

- Så må man jo gøre det, så godt man kan, og det betyder også, at vi har brugt rigtig lang tid i kælderen i denne uge, fortalte Emili, inden Mads fortsatte:

- Derfor er forløsningen og følelsen af taknemmelighed også dobbelt så stor. Det er rigtigt, hvad Emili siger. Efter vi røg i omdans prøvede jeg også at kigge lidt indad og tænkte, hvad jeg som lærer og koreograf kan gøre for at gøre det endnu federe, så dem hjemme i sofaen - der bestemmer - synes, at vi har fortjent at gå videre. Det har vi prøvet at gøre.

På lørdag finder vi ud om, om Mads og Emili kan veksle en semifinaleplads til en finaleplads.