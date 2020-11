Ikke set før: - Tog en kæmpe chance

- Et ti-tal, lød det fra Jens Werner, da han hev skiltet med topkarakteren frem efter Emili Sindlev og Mads Vads quickstep fredag aften i 'Vild med dans'.

Det blev det første ti-tal i denne sæson af 'Vild med dans', og det er naturligvis noget, der gør parret utroligt glade.

- Det føles helt fantastisk. Det er helt vildt. Jeg tror ikke, vi helt har forstået det endnu, fortalte Emili til Ekstra Bladet efter fredagens strabadser.

- Vi var grebet af det. Det var en fornøjelse i dag, det er det hver fredag. Jeg siger det hver gang, men det bliver vildere og vildere, fortsætter Emili.

Mads Vad er også utrolig glad for den flotte karakter.

- Jeg har virkelig prøvet at lave en koreografi, der er den hurtigste og den sværeste, jeg har lavet i 'Vild med dans', og jeg var helt bevidst om, at jeg tog en kæmpe chance. Vi kunne nemt været kommet ud af det synkronien, og så havde vi fået det halve af et ti-tal, måske under!

Afbud i aften: 'Vild med dans' ramt af corona

Der var gang i koreografien, da parret indtog dansegulvet. Foto: Mogens Flindt

Raser over dommerne: - Godt jeg ikke var der

Ligesom med Messi

Danseren sætter også meget stor pris på, at det var Jens Wener, der hævede tallet med ti.

- At en tidligere verdensmester mener, at vi fortjener et tital, det er helt vildt. Jeg er så stolt over det helt fagligt.

Er det Jens, man helst vil have ti fra?

- Nej, det er dem alle. Men vi har to verdensmestre siddende deroppe - Jens (Werner, red.) og Anne (Laxholm, red.), og det er ligesom, hvis Messi sagde, at du var god til at jonglere (med en bold red.).

Parret fik aftenens højeste point med 44. Desværre tæller pointene ikke, og man må derfor bare håbe, at de kan levere en ligeså god indsats næste fredag.

'Lummer' bommert: - Det gav mening i mit hoved