Ikonisk afsnit fjernet: - Folk er for dumme

John Cleese kan ikke forstå, at UKTV har valgt at fjerne et afsnit af den britiske sitcom-serie 'Halløj på Badehotellet'

Gamle film og afsnit fra gamle serier er på det seneste blevet fjernet fra diverse streamingtjenester på grund af racistiske scener og episoder, der er over grænsen.

Det gælder blandt andet Oscar-vinderen 'Borte med blæsten' og det britiske sketchshow 'Little Britain', og nu er det så fans af 'Halløj på Badehotellet', der midlertidigt må undvære et afsnit, hvis de streamer serien i England.

Her har UKTV nemlig fjernet episoden 'The Germans', mens de undersøger afsnittet nærmere. Det skyldes racistiske scener og nedladende bemærkninger - blandt andre fra karakteren major Gowen, som bliver spillet af Ballard Berkeley.

Episoden, der første gang blev sendt i 1975, blev blandt andet kendt for sætningen 'Don't mention the war!' (Nævn ikke krigen. Anden verdenskrig, red.), som hotelejeren Basil Fawlty råber foran nogle tyske turister.

Se også: Ikonisk afsnit fjernet fra tv: For racistisk

Nu blander hovedrollen og manden bag serien, John Cleese, sig i debatten. Det sker i et interview med The Age, hvor han gør det klart, at han ikke er enig i beslutningen om at fjerne afsnittet.

- Én af de ting, jeg har lært i de seneste 180 år, er, at folk har en meget forskellige sans for humor. Der er nogle, der forstår, at hvis du lægger meningsløse ord i munden på én, du vil gøre grin med, så viser man ikke deres synspunkter, men du gør grin med dem, siger han.

Første gang episoden løb over skærmen var tilbage i 1975. Foto: Ritzau Scanpix

John Cleese beskriver major Gowen som et årtier gammelt fossil.

- Vi støttede ikke hans synspunkter, vi gjorde grin med dem. Hvis man ikke kan se det - hvis folk er for dumme til at se det - hvad kan man så sige?

- 'Halløj på Badehotellet' har givet et stort antal mennesker masser af glæde. Hvorfor vil man sætte en stopper for det? fortsætter John Cleese.

Han understreger, at han støtter Black Lives Matter-bevægelsen og deres kamp for retfærdighed og for at stoppe diskrimination.