Ikonisk afsnit fjernet fra tv: For racistisk

Et af de mest ikoniske afsnit af den klassiske britiske sitcom-serie 'Halløj på Badehotellet' er blevet fjernet midlertidigt fra britisk tv.

Ifølge en talsmand fra britiske UKTV er grunden, at afsnittet indeholder racistiske scener med nedladende bemærkninger.

Det skriver flere britiske medier blandt andet The Guardian.

Don't mention the war

Den omtalte ikoniske episode hedder 'The Germans'.

Den nu censurerede episode blev blandt andet kendt for sætningen 'Don't mention the war!' (Nævn ikke krigen. Anden verdenskrig, red.), som hotelejeren Basil Fawlty råber foran nogle tyske turister.

Afsnittet blev første gang sendt på tv i 1975.

'Forældet sprog'

Men det, der har fået UKTV, som er ejet af BBC, til at fjerne afsnittet, er, at det indeholder 'forældet sprog', altså racistiske bemærkninger.

- Episoden indeholder racistiske ord, så vi fjerner episoden, mens vi gennemgår den. Vi gennemgår ofte ældre indhold for at sikre, at det møder publikums forventninger, og vi er især opmærksomme på virkningen af forældet sprog, fortæller en talsmand fra UKTV.

Det kommer til udtryk i, at karakteren Major Gowen gentagne gange bruger 'n-ordet' som reference til det vestindiske cricket hold, ligesom Basil Fawlty også i afsnittet virker chokeret over at blive behandlet af en mørklødet læge på hospitalet.

Redigeret ud

Helt konkret lyder det i episoden om cricketholdet:

- Det mærkelige var, at hun hele morgenen kaldte inderne for 'niggers'. Nej, nej, nej, sagde jeg. 'Niggers' kommer fra Vestindien. De her mennesker er fejlfarver! Nej, nej, nej, sagde hun. Alle cricketspillere er 'niggers', lyder det.

Selve scenen har været redigeret ud i flere genudsendelser af episoden på BBC siden 2013.