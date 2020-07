Ikonisk skænderi: Her er sandheden

Var forholdet sat på pause, da Ross Geller havde sex med damen fra kopi-biksen, eller var han Rachel Green utro?

Det virker ufatteligt, men det er diskussionen, der ikke vil dø, og som selv i dag, 16 år efter seriens afslutning, kan give ophedede debatter fans imellem.

Så da David Schwimmer, der spiller rollen som Ross Geller i 'Venner', mandag gæstede The Tonight Show, slog han én gang for alle sin holdning fast til den ikoniske scene, der kulminerede i et kæmpe skænderi og en Ross, der skriger 'We were on a break'.

- Ja, og det er slet ikke et spørgsmål. De var på pause, sagde den efterhånden 53-årige skuespiller til værten Jimmy Fallon og fortsatte:

- Folk er så passionerede og splittede omkring, hvorvidt (forholdet mellem, red.) Ross og Rachel var på pause.

Faktisk er det netop den linje, 'We were on a break', sammen med 'Pivot!', folk mest råber, når de ser ham på gaden.

Det efterhånden længe ventede genforeningsafsnit, der er skrevet spalte op og spalte ned omkring, kom David Schwimmer også ind på. Lisa Kudrow og Jennifer Aniston fortalte i sidste måned, at de ikke anede, hvad der skulle ske. Og så alligevel.

- Jeg kommer ikke til at være Rachel, selvom jeg er det lidt. Altså, vi er alle sammen en smule af dem (rollerne, red.). Ikke rigtig, men alligevel, forklarede Jennifer Aniston kryptisk.

Schwimmer var mere konkret mandag aften.

- Det bliver uden manuskript. Det er dybest set et virkelig sjovt interview og så nogle overraskelser, sagde han og afslørede, at det er meningen, at optagelserne finder sted i midten af august.