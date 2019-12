Ild og drama i 'Go' morgen Danmark': - Det gik hurtigt

Det var en vaks regissør ved navn Claus Juul, der reddede julen 2019 i Tivoli.

TV2's 'Go morgen Danmark' sender live hver morgen fra den gamle have i centrum af København, og her til morgen var det ved at gå alvorligt galt, da programmets to værter, Mikkel Kryger og Ida Wohlert, skulle til at takke af for i dag.

Mens de sad der i sofaen og pjattede, og Mikkel Kryger grinende klagede over, at Ida Wohlerts striktrøje havde givet ham fnug på tøjet, gik juledekorationen på bordet lige foran dem op i flammer.

- Hold da op, det gik hurtigt, siger Mikkel Kryger til Ekstra Bladet.

- Vi sad bare der og pjattede og opdagede intet, erkender han.

I løbet af ganske få sekunder stod der en halv meter høje flammer op fra den farvestrålende dekoration i studiet

- Nu skete der heldigvis ikke noget, og vi kan grine lidt ad det nu. Men det var virkelig en reminder om, hvor hurtigt det kan gå. Så man skal virkelig passe på derhjemme, hvis man har levende lys. Vi har jo et brandberedskab her og folk, der holder øje. Det har man ikke derhjemme, siger han.

- Det var virkelig en reminder om, hvor hurtigt det kan gå, siger Mikkel Kryger om juledekorationen, der pludselig stod i flammer. Foto: Ivan Boll

Mikkel Kryger tøver ikke med at rose regissørens hurtige indsats, hvor han med en klud kontant fik kvalt den aggressive ild.

- Dagens store helt er helt sikkert Claus Juul, siger Mikkel Kryger.

Den 36-årige tv-vært, der i det nye år kan ses om vært på 'Lykkehjulet', er efter dagens udsendelse klar til at holde jul med sin familie. Næsten da.

- Jeg skal lige hjem og fjerne alle de levende lys, griner han.

Ida Wohlert har lagt dette opslag på sin Instagram-profil fra mandag morgens drama.