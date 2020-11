Inden fællessang: Faber har fået sit testsvar

Phillip Faber kan alligevel stå i spidsen for 'Fællessang - hver for sig' på DR fredag

Den populære pianist og frontmand for 'Fællessang - hver for sig' på DR1, Phillip Faber, kunne tidligere på ugen meddele, at han var gået i selvisolation, mens han afventede svar på en coronatest.

Nu er svaret kommet, og det betyder, at Faber sidder bag klaveret som vanligt fredag aften.

- Jeg har lige fået svar. Jeg har ikke corona - det regnede jeg heller ikke med. Så alt er ved det gamle, siger Phillip Faber til Ekstra Bladet.

Han lægger heller ikke skjul på, at han glæder sig til igen at kunne omgive sig med sine nærmeste efter de seneste dages isolation.

- Jeg skal give min søn så meget kærlighed, når han kommer hjem fra børnehave, siger han.

Fællessang med Faber i fare

Phillip Faber valgte at gå i selvisolation for at være på den sikre side, fortalte han Ekstra Bladet tidligere på ugen.

- Jeg er symptomfri, så det er en sikkerhedsforanstaltning, fordi en fra produktionen fra weekenden er testet positiv, men det var ikke en, jeg var tæt sammen med, lød det.

'Fællessang - hver for sig', der blev et kæmpe hit under forårets coronanedlukning, kan ses fredag klokken 20 på DR1 og på DRTV.

Det er Mads Steffensen, der er vært for det populære program, mens Phillip Faber står for musikken.

