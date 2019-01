Inden sæsonstart: Mere 'Badehotellet' på tegnebrættet

Kulisserne til 'Badehotellet' står stadig i studierne i Risby ved Albertslund, selvom sjette sæson af serien for længst er i kassen. Det kan meget let tolkes sådan, at Stig Thorsboe og Hanne Lundblad skriver på endnu en omgang drama fra hotellet ved Vesterhavet.

- Vi har ideer og vi har inspiration til at skrive mere. Det har virkelig givet noget ny energi at springe seks år, som serien gør her til den kommende sæson. Det er lige som en ny begyndelse, som også titlen er, siger Hanne Lundblad, mens Stig Thorsboe bekræfter, at det med tidsspringet er en del to af 'Badehotellet', der bliver taget hul på nu.

- Og den kan meget vel komme i seks dele, siger han.

Når TV2 blænder op for den kommende sæson, er tiden skruet frem til 1939. Anden verdenskrig spøger i kulissen og giver 'Badehotellet' en ny historisk dimention.

- Vi glæder os til at vise de seks afsnit, der kommer nu her. Vi havde faktisk aldrig forestillet os, at vi ville nå så langt tidsmæssigt med serien. Vi havde regnet med at slutte 30. januar 1933 med Kanslergadeforliget i Danmark og diktaturet i Tyskland. Det var vores sigtemærke, men det er svært et slippe 'Badehotellet' og karakterne. Vi holder utroligt meget af dem. Derfor har vi nu taget hul på en del to, siger Stig Thorsboe.

Makker- og ægteparret bag 'Badehotellet' har ideer til flere afsnit. Foto: Jonas Olufson

Det er endnu ikke 100 procent besluttet, om del to udkommer i flere afsnit - altså i først omgang en sæson syv. Det understreger TV2s fiktionschef Katrine Vogelsang.

- Personligt håber jeg på, at der kommer mere 'Badehotellet', men kun hvis den helt rigtige idé er der. 'Badehotellet' har en meget høj kvalitet, og det skal det blive ved med at have, hvis serien skal fortsætte, siger hun.

Sjette sæson af 'Badehotellet' har seks episoder af mellem 47 og 50 minutters varighed. Der er sæsonpremiere mandag 28. januar klokken 20, og der er en række nye ansigter på hotellet. Mød dem her:



Vera - spillet af Julie Brochorst Andersen. Grosserer Madsen og Thereses yngste datter og lidt af en bogorm. Foto: Mike Kollöffel /TV 2

Nana - spillet af Laura Kjær. Den nye stuespige, der kommer fra Svinkløv Badehotel. Foto: Mike Kollöffel /TV 2

Leslie - spillet af Lue Støvelbæk. Fru Frighs søn, der skal overtage sin fars fabrik. Foto: Mike Kollöffel /TV 2

Robert Hertz - spillet af Thomas Levin. Journalist, jøde og bror til Sybille, der var med i første sæson. Foto: Mike Kollöffel /TV 2

Bach-Olsen - spillet af Peter Mygind. Psykolog, der bliver tilkaldt til hotellet. Foto: Mike Kollöffel /TV 2