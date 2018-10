Inden 'Vild med dans': Jeg har noget dårligt at fortælle jer

Det var godt, at Esben Dalgaard gik videre fra sin omdans mod Emmelie de Forest i fredagens udsendelse af 'Vild med dans'.

Han gik nemlig glip af langt størstedelen af sine forældres guldbryllup.

På grund af generalprøver kunne han kun være til stede de første timer af festen, men hvad gør man ikke for en svingom med Mille Funk i bedste sendetid?

Dårligt nyt

Den pligtopfyldende søn havde dog briefet sine forældre i god tid.

- Da jeg fik at vide, at jeg skulle være med i 'Vild med dans', ringede jeg og sagde, at jeg har noget dårligt, jeg skal fortælle jer, og så blev de ret bekymrede.

- Men så havde jeg ligesom fået lagt i kakkelovnen, og så var det ikke så slemt, siger Esben Dalgaard.

Han priser sig dog lykkelig over, at han alligevel nåede at fejre festen med dem et par timer, efter han blev taget til nåde af TV2.

- De har ladet mig møde så sent ind som muligt, så jeg kunne være med i et par timer til deres guldbryllup, forklarer skuespilleren.

