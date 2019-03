Indhentet af fortiden: Ankerstjerne svinede 'X Factor'-vindere

Året er 2011.

Ankerstjerne er rapper og går under navnet Jinks, da han optræder på ChriZ's sang 'Lighters Up'. På vers to rapper Jinks og sender en verbal øretæve afsted til 'X Factor'.

'Pas nu på, at din chick ikk' forsvinder / Hurtigere end en 'X Factor'-vinder,' lyder det hånligt.

Skruer vi tiden frem til 2019 er selvsamme Jinks, nu kendt som Ankerstjerne, dommer i programmet, som han svinede til.

Og da Ekstra Bladet møder ham efter fredagens liveshow, husker han helt tydeligt sin sviner til programmet.

- Jeg er helt med på, hvilken linje det er, du refererer til, men lige præcis den linje er jo grunden til, at jeg er her nu, siger han alvorligt.

- Det er for at udfordre, hvorfor det er, at vinderne ikke bliver hængende. Jeg tror, det er, fordi vi kommer til at vælge dem, der er søde, flinke og udmærket. Dem, der er allernemmest at sige ja til, og problemet er, at de efter et stykke tid kommer til at kede os. For hvad skal de os, hvis de bare er almindelige, spørger han.

Lars Ankerstjerne har et klart defineret mål for sin deltagelse i 'X Factor'. Han vil skabe noget, der kan bestå bagefter. Foto: Olivia Loftlund

Har en mission

Ankerstjerne har som erklæret mål, at han vil skabe en artist, der i modsætning til de foregående vindere kan blive til noget umiddelbart efter programmet.

- Jeg har prøvet at vælge nogle artister, som jeg tror kan eksistere uden for det mikro-kosmos, som er denne her konkurrence. Jeg er her, og min erklærede mission er, at jeg vil lave noget, der også kan stå i den virkelige verden.

- Men er det realistisk?

- Ja, det er sgu da realistisk.

- Det er jo ikke lykkedes at skabe en succes umiddelbart efter programmet endnu?

- Det er derfor, jeg er her. Det er min mission. Jeg er uinteresseret i legen om, at om fem fredage slutter verden. Sådan er virkeligheden jo ikke. Jeg er her som repræsentant for virkeligheden og musikbranchen. Alle de valg, jeg har taget, har handlet om at finde nogen, som reelt kunne være en artist. Så kan det være, jeg tager fejl, men så vil jeg sgu dø i den krig. Jeg har tænkt mig at prøve med alt, hvad jeg kan, og alt hvad jeg er, slår han fast.

