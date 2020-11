Indlagt under optagelser til Netflix-succes

Det var nær gået helt galt under optagelserne til den nyeste sæson af hitserien 'The Crown' på Netflix, da Emma Corrin, der spiller prinsesse Diana, måtte tilbringe timevis i en iskold pool.

Den 24-årige skuespiller måtte efter optagelserne på hospitalet og behandles for et for lavt iltniveau, fortæller hun til magasinet Glamour.

- Jeg er astmatiker og havde været syg med hoste i et stykke tid, siger hun og fortsætter:

- Jeg skulle filme en scene i en iskold swimmingpool med børnene, der spiller William og Harry. Det var helt ærligt den hårdeste scene at lave, fordi jeg praktisk talt holdt mig selv i live ved at træde vande og også måtte holde femårige 'Harry' i live, fordi vi fandt ud af, at han ikke kunne svømme.

Chokerer internettet: - Det føles godt

Emma Corrin og Josh O'Connor som Diana og Charles i The Crown. Foto: Netflix/PR

Scenen blev optaget i Spanien, og det var meningen, at hele filmholdet skulle flyve tilbage til Storbritannien den aften, så på vejen tog de forbi et hospital for at få fat i noget antibiotika.

- Lægerne testede mig og sagde så, at de ikke kunne lade mig gå, fordi mine iltniveauer var for lave, så jeg blev indlagt, fortæller hun.

Blev genkendt

Selvom den fjerde sæson, hvor Emma Corrin er på rollelisten, først for nylig fik premiere på Netflix, blev hun genkendt af personalet på hospitalet, fortæller hun.

- Jeg kan huske, at sygeplejerskerne fandt ud af, hvad det var vi filmede, og sagde 'Vi ved, at du spiller prinsesse Diana, vil du have, at vi dækker dit hoved til, så ingen ser, hvem du er', siger hun.

Emma Corrin var kun to år gammel, da prinsesse Diana døde, men er vokset op med historien om prinsessen, fortæller hun. Foto: Netflix/PR

Fjerde sæson af 'The Crown', hvor man blandt andet følger prinsesse Dianas ægteskab med prins Charles, fik premiere på Netflix 15. november.

Serien om den britiske monark begyndte i 2016 og har været et hit verden over.

Se hvem der skal spille Diana i tv-serien 'The Crown'