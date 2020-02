Indrømmer utrolig bommert

Efter han røg ud af 'Paradise Hotel', ville Tobias Friberg have et minde om Sarah Dohn med sig hjem til Danmark

Man siger, at kærlighed gør blind.

Men måske Tobias Friberg alligevel skulle have været lidt mere grundig, da han blev smidt ud af 'Paradise Hotel'.

Med sin exit måtte han nemlig forlade Sarah Dohn, som han ganske vist havde haft et voldsomt skænderi med aftenen forinden, men som han stadig var smaskforelsket i, og han besluttede derfor, at han ville have et minde om hende med sig hjem til Danmark.

- Vi nåede ikke at tale ud, og hvis vi havde gjort det, og man havde fået lov at sige farvel, så havde det måske hjulpet. Jeg havde det dårligt i lang tid, kan jeg fortælle dig. Jeg fandt en rød nederdel, som jeg var sikker på var Sarahs, og den tog jeg med mig som et minde om hende. Jeg værnede virkelig om den, fortæller han.

Imens Sarah Dohn festede videre på hotellet, lå Tobias Friberg med hendes nederdel, hvilket han først kunne fortælle hende, da de sås igen hjemme i Danmark. Og her fik han sig et chok.

- Da vi kommer hjem, siger Sarah, at det slet ikke er hendes, griner han lettere forlegen.

Det blev til et ømt, men hurtigt farvel da Tobias forlod programmet. Foto: Nent Group Danmark/Janus Nielsen

Måske Frejas

Chokeret måtte han derfor spørge hende, hvis nederdel det så var, han havde værnet om, imens tankerne gik på Sarah Dohn, og han er faktisk stadig lidt i tvivl.

- Men det var ikke Sarahs, og vi er kommet frem til, at det må have været Frejas, siger han.

Seere af programmet kunne se Tobias Friberg overfuse Sarah Dohn dagen inden hans exit, fordi hun gav den nye deltager Marco en lapdance. Han kan godt forstå, hvis folk mener, at han agerede dobbeltmoralsk. Han havde trods alt sex med deltageren Julie bag Sarahs ryg, men han forklarer sin reaktion med, at man ikke ser på skærmen, hvor glade han og Sarah var blevet for hinanden.

- Man ser ikke mine og Sarahs samtaler, vi var rimelig tætte, og vi havde aftalt, at det kun var mig og hende. Jeg havde på fornemmelsen, at hun flirtede med Marco, og at det blev lidt for tæt. Så kan man kalde det dobbeltmoralsk, men én dag derinde føles som tre dage, fordi man går op og ned ad hinanden. Efter det med Julie var vi blevet rimelig tætte, og man så os også sidde og nærmest holde i hånd, da nyhedsindslagene blev vist, siger Tobias Friberg og tilføjer.

- En dag derinde er ikke bare en dag. Der sker så utroligt meget, det er en boble, der er svær at forstå, hvis ikke man har prøvet det.

Foto: Nent Group Danmark/Janus Nielsen

Gik over stregen

Når han tænker efter, kan han godt se, at han overreagerede i situationen med Sarah og Marco.

- Jeg følte, at jeg havde retten på min side, men jeg kan godt se nu, at jeg overreagerede. Det fik nogle følelser frem. Man kan se, at jeg går amok og bliver sur, men vi har nok alle prøvet at miste en kæreste og blive frustreret. Det at man sidder og banker hånden ind i væggen af frustration. Forskellen her er, at der er 48 kameraer, der filmer det imens.

Trods skænderiet og det at han gemte en anden kvindes nederdel i gemmerne, så er forholdet mellem dem fint i dag.

- Det er rigtig fint. Vi skriver sammen et par gange om ugen, siger Tobias Friberg.

Hvordan det går Sarah Dohn og resten af de resterende deltagere kan ses på Viaplay og Viafree.