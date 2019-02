Indsamling koster kassen: Fattige får mindre

I en måned har DR og en række velgørende organisationer raslet med pengebøssen på gader, i tv og i radioen.

Anledningen er den årlige 'Danmarks Indsamling', der kulminerer i aften med det helt store indsamlingsshow.

DR har hyret Mads Steffensen og Tine Götzsche, der med hjælp fra talrige andre kendte skal samle ind til udsatte piger verden over.

Kysser grænsen

Det er ikke billigt at finansiere en indsamling af den kaliber.

Regnskaberne viser, at indsamlingens udgifter i 2017 på 15,7 millioner kroner udgjorde 17,5 procent af indtægten på 90 millioner kroner.

Det er den højeste procentdel siden 2013, hvor indsamlingen med 19,9 procent kyssede sin egen grænse for, hvor stor udgiften må være.

Sammenlignet med TV2's og Kræftens Bekæmpelses 'Knæk Cancer' udgør 'Danmarks Indsamling's udgifter også en markant højere procentdel af indtægten.

Banket af TV2

Set over en femårig periode når 'Danmarks Indsamling's udgifter 16,5 procent af indtægterne, mens 'Knæk Cancer' ligger på 12,3 procent.

Forskellen skyldes, at det lykkes 'Knæk Cancer' at indsamle markant flere millioner kroner end 'Danmarks Indsamling'.

I 2017 havde 'Knæk Cancer' indtægter for 156,7 millioner kroner, mens 'Danmarks Indsamling' mønstrede 90 millioner kroner.

Presseansvarlig i 'Danmarks Indsamling', Anna Rørbæk, mener, at de står med en større opgave end TV2 og Kræftens Bekæmpelse.

Årsagen er ifølge Anne Rørbæk, at 'Danmarks Indsamling' samler ind til udsatte kloden over, mens 'Knæk Cancer' støtter kræftramte i Danmark.

- De fleste, der arbejder med indsamling, ved, at jo tættere et problem er på personen, jo lettere har personen ved at donere.

- Og næsten hver anden dansker har i en eller anden forstand haft kræft inde på livet, og derfor bliver lysten formodentlig større, siger hun.

Konservativ budget

Anna Rørbæk fortæller, at 'Danmarks Indsamling's udgifter over en treårig periode ikke må overstige 20 procent af indtægterne.

Det giver således rum, til at styregruppen, der består af de 12 velgørende organisationer, kan skrue op for udgifterne efter et år med lave udgifter og omvendt.

Adspurgt hvordan man konkret holder udgifterne, svarer Anna Rørbæk:

- Det gør vi på tværs af områder.

- ’Danmarks Indsamling’ er drevet af 12 organisationer, som kaster egne kræfter ind hvilket holder udgifterne.

- Vi har en konservativ tilgang til økonomien.

Styregruppen, der leder 'Danmarks Indsamling', tager sig ikke betalt med de indsamlede kroner.