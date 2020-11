Ingen frække beskeder

Den Vild med dans-aktuelle skuespiller Janus Bakrawi kunne i sensommeren fortælle, at han havde været på knæ for sin daværende kæreste, Kira Møller.

Men efter få måneders forlovelse gik parret fra hinanden, og det er et ganske nyligt brud.

Efter tre års forhold måtte parret indse, at der skulle indgås for mange kompromisser, hvis de skulle have en fælles fremtid.

- Under omstændighederne så er jeg okay. Humøret har svinget lidt den sidste uges tid. Men sådan er livet nogle gange. Tingene kan være uforudsigelige, selv om man havde regnet med noget andet, siger Janus Bakrawi.

- Det var en fælles beslutning, og der var ikke noget drama eller noget. Men selvfølgelig er det hårdt.

Ifølge Janus Bakrawi kom bruddet som en overraskelse - både for ham og Kira.

- Det er jo ikke det, jeg havde set komme. Sådan var det også meget Kia. Det var ikke noget, vi havde set komme, sagde han til Ekstra Bladet efter fredagens 'Vild med dans'.

- Det er sådan, livet er nogle gange.

Janus og Karina er lige nu aktuelle i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

Giver mening

Og så har dansepartneren Karina Frimodt og de øvrige deltagere været søde og støttende, fortæller Janus Bakrawi.

- Jeg synes egentligt, jeg bearbejder det på en meget fin måde. Jeg får lyst til at sige: Skulle det ske - og det gjorde det jo - så er jeg i hvert fald omgivet af noget, som gør, at jeg kommer nemmere igennem det, siger skuespilleren og fortsætter:

- Det giver virkelig mening for mig at være med i 'Vild med dans'. Det er ikke bare underholdning - jeg vil virkelig gerne gøre mig umage, jeg vil gerne lære det, og jeg vil gerne gøre det ordentligt og godt og præsentere noget, hvor folk tænker: 'Hold da op, de gør noget!'.

- Jeg har opdaget, hvor smidig hun er

Janus Bakrawi har aflyst sit bryllup midt i 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Adspurgt, om han har fået nogle kærlige kommentarer, som den udstemte krimivært Kristian Bech kunne berette, at han havde modtaget, lyder svaret fra Janus Bakrawi: Nej.

- Karina og de andre har også spurgt mig og sagt, at jeg skal tjekke min indbakke på de sociale medier. Men jeg har ikke fået en eneste besked. Der ligger ikke en eneste - jeg må være kommet op i alderen, joker Janus Bakrawi og fortsætter så:

- Ej, det er også okay, for jeg har nok at se til. Det kommer, hvis det kommer, og så må jeg bare se, hvad fremtiden bringer, lyder det fra ham.

