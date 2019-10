Ingen tid at spilde: Realitydeltagere går sex-amok

I tirsdagens afsnit af 'Ex on the Beach' bliver der gået til den under lagnerne

I aften er der sæsonafslutning i 'Ex on the Beach', og det får flere af parrene til at blive vilde i varmen og kaste sig over hinanden i villaens soveværelser.

Et af de par, som går til den, er Daniel og Tessie.

Lige siden Daniel ankom til luksusvillaen i Grækenland, har Tessie haft et godt øje til ham, og derfor fejrede de også den sidste aften i 'Ex on the Beach' ved at hoppe i kanen i suiten.

- Jeg er klar. Jeg har sindssygt meget lyst til Daniel lige nu. Jeg er på toppen, jeg er klar, og der er ikke nogen tvivl om, hvad vi skal lave, siger Tessie med et grin til kameraet, mens man ser parret ligge og hygge i sengen.

Men deres planer om at have sex går dog langt fra smertefrit. Daniel har nemlig problemer med sine ædlere dele.

- Vi har et par tekniske problemer. Vi har problemer med at hejse flaget, siger Tessie med et grin til kameraet.

- Neeeeej. Det her sker bare ikke nu. Det gør det bare ikke, fortsætter hun og siger med ærgelse henvendt til Daniel:

- Sidste aften og så kan du ikke.

Tessie har langt om længe sex med Daniel i aftenens udgave af 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

'Den virker'

Efter et par forsøg får de dog gang i sagerne.

- Den virker. Det her må være den bedste aften, jeg har haft i suiten indtil nu. Jeg deler min aften med Daniel, og det er jeg så glad for. Jeg ville ikke slutte mit 'Ex on the Beach'-eventyr af med nogen andre end Daniel. Det lever fuldt op til mine forventninger, siger Tessie med et smil om deres udskejelser.

Daniel og Tessie er dog ikke det eneste par i villaen, der tager deres forhold hele vejen i tirsdagens afsnit.

Også Jeppe og Sidsel går til den.

- Det er vold hyggeligt at gå i seng sammen med Sidsel, siger Jeppe med et grin til kameraet.

- Jeppe og jeg får hygget os lidt under lagnerne, så det er dejligt, lyder det videre fra Sidsel.

