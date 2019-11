Ingen tvivl: De vinder 'Vild med dans'

Spørger man bookmakerne, er der ikke meget tvivl.

Danmark har ikke blot fået sit første 'Vild med dans'-par bestående af to mænd. De vinder også programmet.

Et kig rundt hos bookmakerne viser således, at Jakob Fauerby og Silas Holst er klare favoritter, mens Coco O. og Morten Kjeldgaard får brug for at kridte danseskoene en ekstra gang, hvis de skal have en chance for at tage sejren.

- Vi har kunnet se stort set fra starten, at de har været dygtige, siger chefoddssætteren på 'Vild med dans' hos Danske Spil, Mathias Larsen, om Silas og Jakob.

- Hos os kigger vi rigtig meget på det dansefaglige og dommernes karakterer, men vi kigger også på, hvad vores kunder kan lide at spille på, og der kan vi se, at 65 procent af indskuddene på de tre tilbageværende par er faldet på Jakob og Silas, siger Mathias Larsen, der også påpeger, at parret som det eneste af finalisterne endnu ikke har oplevet at ryge i omdans.

De tre finalister: Jakob Fauerby, Coco O. og Christopher Læssø. Foto: Jonas Olufson

De massive 65 procent er også interessante, da seerne med deres stemmer har noget at sige for udfaldet af finalen.

Bookmakernes dom: Odds hos Danske Spil: Jakob Fauerby + Silas Holst: 1,45 Christopher Læssø + Karina Frimodt: 4,0 Coco O. + Morten Kjeldgaard: 6,0 Odds hos Bet365: Jakob Fauerby + Silas Holst: 1,50 Christopher Læssø + Karina Frimodt: 3,80 Coco O. + Morten Kjeldgaard: 5,50 OBS: Oddsene kan ændre sig i løbet af dagen

Storfavoritter

Ifølge Mathias Larsen er parret klare favoritter, hvilket oddset, der i skrivende stund ligger på 1,45 gange pengene igen, da også afspejler.

- Der er tale om en storfavorit. Jeg har set større favoritter, men i princippet kunne vi godt have ligget lavere på dem, siger Mathias Larsen og fortsætter:

- Men det er vigtigt at huske, at i 'Vild med dans' kan alt ske, og seerne var nok også chokerede over, at Neel Rønholt røg så tidligt ud, så derfor kan vi ikke sætte oddset endnu mere i bund på Silas og Jakob. Vi må også holde andre muligheder åbne.

Kan blive dyrt

Coco O. og Morten Kjeldgaard giver i skrivende stund pengene 6,0 gange igen, hvis de mod forventning skulle sejre. Hvis det sker, får Danske Spil en lang næse.

- Så bliver det en dyr aften, helt bestemt. Der er jo selvfølgelig nogle kunder, der godt kan lide det høje odds, griner han.

'Vild med dans' afgøres i aften. Ekstra Bladet er på plads til finalen i Horsens, og du kan følge slagets gang her på eb.dk.