Intet budget: - Det stikker helt af

Julen er hjerternes tid, men bestemt også ofte en meget dyr tid.

Der er ingen tvivl om, at mange danskere har brandvarme dankort i årets sidste måneder, når julegaverne skal købes til familien.

'Vild med dans'- og 'Løvens hule'-kendingen Birgit Aaby er bestemt ingen undtagelse, og hun erkender, at det godt kan gå vildt for sig, når hun skal forkæle familien til jul.

- Jeg vil godt erkende, at jeg intet budget har for julen. Det stikker altid helt af. Det er helt åndssvagt. Jeg køber altid en masse gaver, og så ender jeg alligevel med at være i tvivl om, hvorvidt det nu er helt nok, og så ender jeg med at købe endnu mere, fortæller hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Så jeg køber det, jeg har lyst til at købe til børn og børnebørn, og det stikker helt af. Men det må man vel gerne, når det er jul, tænker jeg.

Birgit glæder sig særligt meget til denne jul, da familien bliver et medlem rigere.

- Denne jul bliver helt fantastisk, for jeg får et barnebarn mere inden længe, da min ældste søn, Kasper, bliver far igen. Det er mit andet barnebarn, så det bliver så skønt. Så dem skal jeg fejre juleaften med. Det glæder jeg mig meget til, fortæller hun glad.

51-årige Birgit har sønnerne Kasper på 29 år, Rasmus på 21 år og Emil på 19 år.

