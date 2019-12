Irina afslører nyt stort projekt

Der er ingen tvivl om, at Irina Olsen har en hel del reality-programmer på cv'et. Blandt andet har hun medvirket i ‘Fristet’, ‘Divaer i junglen’ og ‘Mig og min mor’ og senest 'Beauty Bosserne'.

I det nye år får vi dog endnu mere at se til Irina på skærmen. Her får hun nemlig sit helt eget program sammen med sin mand, Morten Olsen - også kendt som DJ Faustix - og datteren Allessia.

- Jeg laver i øjeblikket et program med Irina Olsen og hendes familie, hvor jeg er redaktionschef, og jeg skal også klippe det sammen. Det kommer til foråret på Kanal 4 eller 5. Det bliver en serie om deres liv - The Olsens, afslørede journalist og tv-vært Jens Blauenfeldt til Ekstra Bladet, da han dukkede op med kæresten Marie til TV2 Charlies 'Året der gak'.

- Vi er med, både når de er ude at være smarte, og når de er hjemme og er helt almindelige. Vi fulgte dem også til deres bryllup i september, så der er nogle skønne optagelser. Også fra morgenen efter, hvor de vågner op i dobbeltsengen, fortalte han.

Jens og kæresten Marie. Foto: Stine Tidsvilde

Se også: - Det er et emne der gør så ondt

Irina: Seerne kommer helt tæt på

Også Irina bekræfter over for Ekstra Bladet, at vi kommer helt tæt på familien Olsen i det nye år. Hun glæder sig bestemt til at se, hvordan programmet bliver taget imod.

- Vi deler jo i forvejen ud af vores hverdag, og det kan følgerne godt lide at se, så det var helt oplagt at lave et tv-program om vores liv. Man kommer helt tæt på vores almindelige hverdag og ser, hvordan det hele skal balanceres med karriere og familieliv. Og vi viser livets gang på godt og ondt - ellers synes jeg ikke, man skal lave sådan et program, hvis ikke man viser lidt af det hele. Når man viser sit liv, skal man vise sit liv, lyder det fra Irina.

Irina og hendes mand, Morten. Foto: Jonas Olufson

- Vi er blevet tilbudt at få vores eget program flere gange, hvor jeg har sagt nej, men da produktionsselskabet BLU, som også står bag 'Beauty Bosserne', kom med forslaget, var vi klar. Jeg er rigtig glad for at arbejde sammen med, og de er gode til at fortælle historier. Når man kommer så tæt på vores familie, skal det være det helt rette team, der står bag. Jeg er jo lidt vant til kameraer, men det er min familie altså ikke, og vi skal alle føle os trygge i det. Og jeg har tillid til BLU, fortsætter hun og tilføjer:

- Vi har filmet i et par måneder og er stadigvæk i gang. Jeg håber da, at folk kommer til at kunne lide det og synes, at vi giver dem noget, de kan genkende fra deres egen hverdag. Men vi er hundrede procent os selv, og så kan vi ikke være anderledes, så vi må bare krydse fingre for, at seernes synes om det, de ser. Jeg er super spændt, for jeg håber da helt sikkert, at der kommer flere sæsoner i fremtiden.

Se også: Rasende Irina: - Jeg er så ked af det