Irriteret 'Tiger King'-stjerne: - Jeg har ikke tjent en krone

'Tiger King' har taget verden med storm, siden den populære Netflix-serie ramte skærmene, og det blev muligt at følge med i livet hos Joe Exotic, Carole Baskin og de andre karakterer.

Også John Reinke blev et kendt ansigt, da seerne blev præsenteret for den tidligere G.W. Zoo-ansatte, men det er ikke noget, han har tjent penge på.

Det fortæller han i et stort interview med Too Fab, hvor han fortæller, at han ikke fik penge for at medvirke, ligesom han heller ikke har forsøgt at udnytte berømmelsen til at få penge på kontoen.

- Netflix tjente alle pengene på det, siger 'Tiger King'-deltageren, som efterfølgende bliver spurgt, om han er sur over det.

- Ikke rigtig. Men jeg har hørt, at nogle personer tjente penge på det, og det irriterer mig lidt. Men jeg har ikke forsøgt at tjene penge på det ... indtil nu, siger han.

John Reinke har scoret en rolle i den nye mockumentary 'Barbie & Kendra Save the Tiger King', som omhandler to kvinder, der er blevet forelsket i Joe Exotic og derfor vil befri ham fra fængslet. Og mon ikke den rolle kaster lidt håndører fra sig.

Dokumentarserien er desuden på vej til at blive filmatiseret, hvilket kan give en indtjening til de medvirkende i Netflix-hittet.

Her drømmer John Reinke om, at Matthew McConaughey indtager rollen som ham.

John Reinke blev et kendt ansigt, da han medvirkede i 'Tiger King' på Netflix. Foto: RUBA/Ritzau Scanpix

'Jeg blev snydt'

I første omgang blev John Reinke i 'Tiger King' bemærket for det faktum, at han har to kunstige ben - og folk på sociale medier spekulerede i starten i, om det var på grund af et uheld med de tigere, han passede.

Årsagen skal dog findes før hans tid hos G.W. Zoo, hvor han udøvede bungeejumping professionelt og kom ud for et uheld, som i sidste ende kostede ham benene.

Dengang sagsøgte han dog ikke firmaet, han var ansat hos, og derfor fik han heller ingen penge af dem efter ulykken.

- Nej, jeg blev snydt. Det er bare en af den slags ting. Dengang sagsøgte man ikke sine venner, og de var mine venner. De sagde, de ville sørge for mig - og jeg er også okay. Jeg kan klare mig selv, siger han og fortæller, at vennerne dog aldrig holdt deres ord og ikke har kontakt med ham i dag.

Tidsfristen er udløbet, og han kan derfor ikke længere sagsøge virksomheden i håbet om at få penge.

- Det skete i 94, så jeg kan ikke gøre noget ved det. Historien er også endnu mere vanvittig. De vandt lotteriet i Texas, hvor de vandt omkring 16 millioner dollars - 110 millioner kroner - eller sådan noget, siger John Reinke til Too Fab.