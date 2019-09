Isdronningen slår til igen: René er helt på røven

René Hoffbeck er smaskforelsket i Tessie Skovly, der hygger sig med at holde ham hen i tv-programmet 'Ex on the Beach'

René Hoffbeck indtog 'Ex on the Beach' med målet at score damer og have det sjovt.

Men opholdet i den græske villa har ikke udviklet sig, som ønsket for den unge sønderjyde, der er fanget i Tessie Skovlys edderkoppespind. Imens han er faldet pladask for hende, så må efterhånden alle andre end René indse, at det ikke er gengældt.

Og det nyder hun.

- Jeg kan jo godt lide at drille, og jeg ved, at René har jeg lige her (om lillefingeren, red.), og jeg synes, det er sjovt at provokere, give ham lyster hele tiden og så bakke ud igen, siger hun i klippet, som kan ses over artiklen.

Se også: Voldsomme billeder: 'Robinson'-deltagers ryg flænset op

Parrets flirten har udviklet sig over de første seks afsnit, hvor René er blevet mere og mere ulykkelig. Han er så forelsket i Tessie, at han fortæller de andre i villaen, at han hellere vil holde i hånd med Tessie end have sex med Line Maria Busk, hvilket Mark Bøgelund slet ikke kan forstå en brik af.

- Jeg spørger René: 'hvad vil du helst. Du har LM her. Modbydelig numse. Hun står splitterravende (nøgen) og siger 'mos mig'. Kontra en væg og Tessie, hvor Tessie siger 'fodr mig med druer, vask mig i håret, hold mig i hånden, sov.'' Så siger han gudhjælpemig Tessie. Hvad fanden foregår der, siger Mark Bøgelund.

Tessie har stjålet Renés hjerte. Foto: Janus Nielsen

Klar i spyttet

Da Ekstra Bladet fanger René Hoffbeck over telefonen med det overordnede spørgsmål 'hvad er det, der sker, René?', kan han godt selv se, at den er gal.

- Ja, det er nok verdens bedste spørgsmål, må jeg indrømme. Jeg ved det sgu ærligt ikke, siger han og forsøger så alligevel at komme med en forklaring.

- Tessie og jeg snakkede utroligt godt sammen inde i villaen, og det er ikke alle klip, der bliver vist dernede fra. Vi snakkede rigtig meget sammen i løbet af dagen, og når man går op og ned ad hinanden hele dagen, småkysser lidt og hygger sig, så bliver man jo glad for en person. Det er så bare ærgerligt, at det ikke er helt gengældt indtil videre, griner han.

René kan godt selv se, at den er gal. Foto: Janus Nielsen

Tessie er ellers klar i spyttet og får forklaret René, at hun ikke føler noget for ham. Men den siver ikke helt ind. Om det siger han.

- Jeg kan godt lide udfordringer, og når jeg først har udset mig noget, jeg gerne vil have, så kæmper jeg gerne for det. Det handlede jo også om, at jeg prøvede at bilde mig selv ind, at hun ikke var så god til at sætte ord på tingene og ikke turde sige, at hun var glad for mig.

- Hun siger i programmet, at hun har dig om sin lillefinger og nyder at give dig lyster for så at trække sig igen. Hvordan var det at se?

- Det var nok ikke lige de fedeste 10 sekunder i mit liv. Jeg var godt klar over, at Tessie havde mig om sin lillefinger. Det kunne jeg jo godt mærke, men hvis man er glad for en pige, så er det også svært ikke at ende sådan, hvis det ikke er gengældt, siger René Hoffbeck.

René er gået all-in på 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Bagsiden ved tv

Han fortæller videre, at de kunne ligge i loungen i en halv time og putte og snakke. Da følelserne opstod, opdagede han for alvor bagsiden ved at deltage i et tv-program: Man kan ikke komme væk.

- Det er mærkeligt at være i, for man kan ikke komme væk fra personen. I Danmark kan du ghoste dem og lade være med at snakke med dem, det kan du ikke rigtig her, konstaterer han.

- Hvad kommer der til at ske med dig og Tessie fremadrettet i programmet?

- Efter aftenens afsnit, hvor vi kysser rigtig meget i poolen, der føler jeg, at jeg er ved at være inde. Men vi må se, hvad der sker. Det er 'Ex on the Beach', så der er intriger og drama. Man ved aldrig, hvad der sker.

- Lad os vende dem om. Er du typen, der giver op?

- Jeg er absolut ikke typen, der giver op. Selvfølgelig, hvis der kommer et eller andet i vejen, der gør det fuldstændigt umuligt, så gider jeg ikke at spilde min tid. Jeg gider ikke rende efter noget, der er fuldstændigt umuligt, men det tager lang tid for mig at indse, at det er sådan, det er, siger han kryptisk.

'Ex on the Beach' kan ses søndag til tirsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten dplay.