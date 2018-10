Iskold start på nyt tv-program: Her vrages to piger på samme tid

'Love Island' har kørt i fire sæsoner i Storbritannien, hvor programmet har manifesteret sig som de tabloide mediers yndlingsshow nummer ét.

Efter en ordinær første sæson med 'blot' 500.000 seere er programmet kun vokset i popularitet. I den fjerde sæson så hele fire millioner briter med.

I 'Love Island' prøver 10 unge mænd og kvinder at finde kærligheden. De danner par og sover under samme tag i små to måneder. Løbende kommer nye deltagere ind. Og her får man at se, om parrenes relationer er stærke nok til at modstå fristelserne. Den, der ikke har en partner, ryger hjem til Danmark.

I modsætning til andre programmer er seerne hjemme i stuerne med til at træffe en lang række beslutninger i relation til programmet via en app, da der kun går 24-48 timer fra tingene sker til de vises på tv.