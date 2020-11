Isoleret og stresset Silas: Værst med børnene

Silas Holst er hårdt ramt af den isolation, han lige nu befinder sig i, fordi han har været i nærheden af en coronasmittet.

Arbejdsmæssigt går det både ud over 'Vild med dans' og jobbet på musicalen 'Dirty Dancing', hvor han danser med 'Vild med dans'-konkurrenten Karina Frimodt. Men også privat koster det. Silas Holst har ikke set sine to børn i fire dage.

Afbud i aften: 'Vild med dans' ramt af corona

- Nukâka og jeg havde en dans til i aften, der var helt færdig. En fantastisk paso, som vi desværre aldrig får vist til nogen. Det er simpelthen så ærgerligt! Men det allerhårdest lige nu er, at jeg ikke kan se mine børn. Man kan måske godt tænke, at det bare er fire dage, men jeg var lidt bagud på børnekontoen i forvejen på grund af arbejde i både Aarhus og i København, siger Silas Holst til Ekstra Bladet.

Under sin isolation opholder han sig i sin kærestes lejlighed, mens kæresten er flyttet hjem til sine forældre.

- Jeg duer bare ikke til at sidde her og glo. Jeg føler allerede, at jeg har siddet her i et år. Det er total stressende for mig, at jeg ikke kan foretage mig noget som helst, og jeg håber sådan, at den test i morgen er negativ. Så skal jeg kysse på mine børn som det første, siger Silas Holst, der godt ved, hvad næste programpunkt så er.

Tvunget til afbud i aften: - Jeg blev lidt skræmt

- Så skal jeg danse med Nukâka, så vi kan blive klar til næste fredag. Jeg synes virkelig, at TV2 har været søde at finde den her løsning, så vi kan få lov at fortsætte. For jeg kan godt hilse at sige, at det ikke er den sjoveste opringning at skulle foretage til sin arbejdsgiver og fortælle, at man skal i isolation. Men de har taget det så flot, siger han.

Mens Silas Holst kæmper med at få tiden i isolation til at gå, har hans dansepartner, Nukâka Coster-Waldau, det noget anderledes, når ærgrelsen over, at hun ikke kan danse i aften har lagt sig.

- Hvis vi skal se positivt på det, er det jo vidunderligt, at programmet har kunnet køre, og vi alle har kunnet deltage med alle forholdsreglerne trods verdens rasen derude indtil nu. Jeg er så taknemlig over, at jeg har fået lov at danse med så længe og har elsket hver en dans, og jeg satser kraftigt på, at vi alle fire er raske og vil være stærkt tilbage i 'Vild med dans'-studiet på næste fredag, lyder det fra Nukâka Coster-Waldau, der har lagt planer for i aften.

- Jeg vil nyde de syv smukke dansepar hjemme fra min stue i aften og måske bruge den pludselige 'pause' til at soignere vores to små hunde og min bil, som alle tre i den grad er lidt forsømte, hvad angår rengøring i denne travle dansetid. Og hvis jeg ikke kan undvære 'smerten' i fødderne, kunne jeg jo gøre de praktiske ting med danseskoene på – ja, det vil jeg gøre kan jeg mærke!