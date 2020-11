- Ja, jeg var en fuckboy

Amalie bliver ikke den eneste ukendte deltager i 'Ex on the Beach - All Stars' - også Jonas gør sin entré

'Ex on the Beach - All Stars' bliver ikke kun med kendte ansigter. Som Ekstra Bladet tidligere har kunnet beskrive, er der også nye profiler at finde, og en af dem er Jonas Arnesen.

Han er 23 år, hakket som få og klar til at indtage programmet, hvor han vil give den lige præcis så meget gas, som han kan slippe afsted med - for kvinderne har han aldrig haft problemer med.

- Da jeg var yngre, var jeg nok lidt en fuckboy, og jeg har altid fået ret meget opmærksomhed på grund af min krop, siger han, da Ekstra Bladet møder ham i villaen, hvor optagelserne fandt sted.

- Jeg har trænet, siden jeg var 16 år, så jeg har fået min del af opmærksomhed gennem livet, men som jeg er blevet ældre, er kvaliteten begyndt at komme i fokus. Hellere mere af det gode, siger han.

Jonas træner fem til syv dage om ugen - og fortæller at han tidligere har afvist 'Love Island', der ville have ham med. Foto: Janus Nielsen

Jonas Arnesen fortæller, at han besøger fitnesscentret fem til syv gange om ugen, han bænker 130-140 kilo - en enkelt gentagelse, naturligvis - og så kommer han fra en akademikerfamilie. Selv læser han erhvervsjura på CBS, og han har overvejet, om deltagelsen i knaldeprogrammet kan få betydning for hans fremtid.

- Det er klart, at når man læser erhvervsjura, har jeg tænkt, om det kan ødelægge fremtidige jobmuligheder. Men det tror jeg ikke - i hvert fald ikke i de fleste jobs. Måske er advokatbranchen undtagelsen, hvor de stadig er meget jakkesæt- og slips-typer, men jeg skal alligevel ikke være erhvervsjurist, siger Jonas Arnesen, der deler fornavn med Jonas Korsgaard fra 'Love Island'.

Jonas stempler ind i den nye sæson af 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

De kommer begge fra Roskilde og kan begge vise store mavemuskler frem. Det viser sig da også, at de kender hinanden.

- Vi er ikke bedstevenner, men vi er kammerater og er kommet til mange af de samme fester. Han er en kammerat, siger Jonas Arnesen.

Savler over fyrene: - Jeg har det som blommen i et æg

Hvordan det går Jonas i 'Ex on the Beach - All Stars' kan ses på streamingtjenesten Dplay fra klokken 10 søndag.

