Kærligheden blomstrede i den grad imellem Stine og Niels i 'Landmand søger kærlighed', der i disse uger ruller over skærmen på TV2, og her et par måneder efter, er de to landmænd stadig kærester.

Det afslører parret i det nyeste afsnit af 'Landmand søger kærlighed', som allerede nu kan ses som snigpremiere på TV2 Play.

Til Ekstra Bladet fortæller Stine, at hun og Niels - flere måneder efter optagelserne - stadig er meget glade og forelskede.

- Ja, vi er kærester og er meget glade for hinanden. Han er faktisk i gang med at flytte ind hos mig, og vi har været sammen hver dag lige siden optagelserne. Vi er glade og forelskede, og det har været det hele værd at være med i programmet, lyder det fra Stine med et smil.

27-årige Stine var i starten bekymret for aldersforskellen mellem hende og 22-årige Niels, men den bekymring er siden blevet gjort til skamme.

Undrer sig: - Det er taget ud af kontekst

- Man kan ikke mærke det på ham, at han er den del yngre. Han er meget moden af sin alder, og han er jo virkelig bare sød og dejlig.

Ifølge Stine har det været en udfordring at holde forholdet hemmeligt, hvilket produktionen kræver, indtil det er blevet vist på tv.

- Vi har været underlagt mange ting. Vi må ikke afsløre, at vi er kærester, og derfor har vi jo også skullet passe på, hvor vi viste os, og det er bare hårdt for et nyt forhold, så vi glæder os til, at det bliver en anden hverdag, hvor man kan være lidt mere frie, siger hun og fortæller, at hun aldrig i sin vildeste fantasi havde tro på, at hun rent faktisk fandt sin fremtidige kæreste i programmet.

- Jeg havde håbet på det. Ellers havde jeg ikke sagt ja til det, men jeg havde da aldrig turde håbe på, at jeg ville blive så glad for en, som jeg er blevet for Niels. Det har været en vild sommer på mange måder, og nu glæder jeg mig bare til, at vi kan have et liv sammen uden kameraer.

Stine fra 'Landmand søger kærlighed' er lykkelig for, at hun har fundet kærligheden. Foto: Anders Brohus / TV2

Har sagt op

Niels fortæller ligesom Stine til Ekstra Bladet, at det har været svært at skulle holde deres forhold hemmeligt, fordi han og Stine er så glade for hinanden.

- Det har været mærkeligt det her med, at vi ikke har måtte vise os og sådan nogle ting. Det har man jo haft lyst til, for Stine er jo en, man gerne vil vise frem, lyder det fra Niels.

Han fortæller, at han allerede mere eller mindre er flyttet ind hos Stine i Aalborg, og dermed har han forladt sin hjemstavn, Viborg.

- Jeg har sagt op, og så er jeg i stedet begyndt i skole som rørlægger. Det er en anden vej, men det er ikke fordi, jeg har lagt landbruget på hylden for altid. Det passede bare godt ind i det hele lige nu, siger han og fortsætter:

- Vi er allerede mere eller mindre flyttet sammen, og det er virkelig spændende og dejligt. Det er jo noget helt nyt for mig, for jeg har aldrig været i et forhold før eller boet sammen med en før.

Date tog helt uventet drejning: - Det kom bag på mig

Havde aldrig troet det

Niels havde aldrig regnet med, at han ville få så meget ud af at være med i 'Landmand søger kærlighed', som han har fået.

- Jeg synes jo allerede, det var stort, da jeg gik videre i programmet, så det her havde jeg aldrig troet, siger Niels, der fortæller, at er faldet for pladask for Stines ærlighed og gode humør, siger Niels, der tager aldersforskellen imellem dem med ophøjet ro.

- Stine har været i flere forhold, og det er mest det, vi mærker. Jeg har aldrig haft en kæreste, så jeg skal lige vænne mig til de her ting, og at jeg skal gøre tingene anderledes. Men det fungerer rigtig godt imellem os.

- Hvad har I så af planer for fremtiden?

- Nu flytter vi sammen, og så må vi se, hvad der sker. Vi glæder os til at falde ned og få en hverdag. Vi skal ikke skjule os mere. Nu kan vi bare være os.

Ulækker sandhed: Derfor er Stine 'I forhold'

