Ja, vi gør det igen til næste år

Efter 11 år på DR rykkede 'X Factor' i år over på TV2.

Trods de seneste to fredages svigtende seertal mener TV2, at formatet et faldet så godt til på kanalen, at de er klar til at tage en tur mere med talentshowet.

TV2s underholdningssredaktør har netop fortalt, at TV2 også sender 'X Factor' i 2020.

- Selvfølgelig laver vi en ny sæson, siger Dorte Borregaard.

De to seneste fredage har 'X Factor' haft under en million seere, og det er aldrig tidligere sket under liveshows i programmets historie. Alligevel er underholdningsredaktøren mere end tilfreds.

- I gennemsnit har 'X Factor' haft 1,2 millioner seere, hvis man ser på alle flader. Programmet har bidraget markant til, at TV2 har haft det bedste kvartal siden 2009, siger hun.

Fredag aften afgøres det, hvem der kan kalde sig vinder af 'X Factor' 2019, når Blachmans Kristian Kjærlund møder Ankerstjernes storfavorit Benjamin og 15-årige Live.

Tilmeldingen til 'X Factor' 2020 er netop åbnet.