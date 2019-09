Jaloux over flirt: Hendes usikkerhed smadrer forholdet

Eva Lundberg mener, at Christinas usikkerhed afføder jalousi, og at det er noget hun skal arbejde med, hvis forholdet skal holde

Nu er der ikke mange afsnit tilbage før denne sæson af 'Gift ved første blik' runder af, og seerne endelig kan sidde tilbage med afsløringen om, hvem af de fem par, der kunne stå distancen.

Cecilie Basnov og Eva Lundberg fra sidste sæson håber, at flere af parrene forbliver gift, men især Eva Lundberg er begyndt at miste troen på, at Michael og Christina kan holde til det.

Eva Lundberg synes, Christina skaber et problem ud af ingenting, da hun anklager Michael for at flirte med hendes veninde, da de er på bådtur.

- Problemet er, at hvis hun bliver ved med at gribe fat i små problemer og gøre dem til større dramaer, så kører man hurtigt træt i et forhold, fortæller Eva Lundberg.

Artiklen fortætter efter billedet

Her ses Michael og Kristina på deres bryllupsrejse i Tarragona. Foto: DR.

Cecilie Basnov synes også, at Christina afspejler noget usikkerhed, men at det er forståeligt nok. Hun er jo gift med en mand, hun kun har kendt i nogle uger.

- Nu er det jo en mand hun lige har mødt, så er det klart, at hun ikke stoler 100 procent på ham. Jeg tænker, det kommer med tiden. Det er i hvert fald godt, de snakker om deres problemer lige nu, men hvis det fortsætter på den måde, kan jeg godt se, at det kan blive svært, forklarer Cecilie Basnov.