Den bramfrie kok Umut Sakarya vil gå langt for at få stemmer i 'Vild med dans'

Kokken Umut Sakarya vil gøre alt for at gå videre i 'Vild med dans'.

- Jeg er en luder for stemmer. Jeg sælger gerne min krop for en stemme. Jeg har skrevet til min andelsboligforening og samtlige grupper, jeg er med i. Der er ikke mere værdighed tilbage. Jeg vil gøre alt for at gå videre, siger Umut Sakarya efter han og dansepartneren Jenna Bagge er gået videre.

Der var ikke sparet på dragterne til deres samba. Foto: Mogens Flindt

I sidste uge lovede han at give flæskestegssandwich til alle, der stemmer på ham i 'Vild med dans'.

Og det lader til at virke.

Selvom parret alle tre gange har fået det færreste antal point (12 i denne omgang), bliver de båret videre af danskernes velvilje. Opskriften bag deres succes, tillægger Umut sin egen personlighed.

- Jeg tror, der er mange, der kigger på mig og tænker, ham der er som mig, lidt flæsket, lidt usund, men super sprød inderst inde, siger den altid glade Umut Sakarya, der blev kendt i programmet 'Tyrkersvin' på DR3, som fulgte hans liv som indehaver af restaurant Guldkroen.





Sådan så de ud efter deres første dans. Foto: Mogens Flindt.

Dommerne har været hårde i deres dom af Umut Sakaryas dansefærdigheder, men det tager han ikke så tungt.

- Det er nederen, men jeg forstår godt dommerne. Jeg er helt nybegynder, så når de giver mig tre point, så bliver jeg glad, siger han.



Til sammenligning med fodboldspilleren Allan Simonsen, der blev båret hele vejen til semifinalen i 2013 af radioprogrammet 'Monte Carlo', har Umut Sakarya Instagrammeren Anders Hemmingsen til at bakke ham op. Selv tillægger han det ikke den store værdi.

- Jeg tror, at folk elsker mig, og den måde vi danser på. Vi sørger for, at folk græder af grin derhjemme, siger Umut Sakarya.



Her er Umut og Jenna flankeret af Umuts venner Frank Pedersen og Chano Jørgensen. Foto: Mogens Flindt.