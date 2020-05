- Jeg er ikke bare en dum blondine

Elvira Pitzner har i de seneste uger delt ud af sit liv i Dplay-serien 'Bare Elvira', hvor seerne kan få et ærligt indblik i, hvem hun er.

I flere år har tv-seerne haft mulighed for at følge hende på de sociale medier og i tv-serien 'Diamantfamilien', men der er mange, som har fået et helt forkert indtryk af hende. Det mener hun i hvert fald selv.

Se også: Vil gerne være ung mor

I det nyeste afsnit af 'Bare Elvira' fortæller hun seerne, hvordan hun ser sig selv.

- Jeg tænker, at jeg er en god, pålidelig pige med gode værdier, som godt kan være lidt sjov og virke lidt blond nogle gange. Men jeg er også meget mere end det, siger hun og fortæller videre, at det dog langt fra er alle, der ser hende sådan:

- En af de mest misforståede ting omkring mig er nok dem, der bare tror, at jeg er en dum blondine, som ikke fatter noget, fortsætter Elvira.

Elvira Pitzner åbner op for sit liv i 'Bare Elvira'. Foto: Per Lange

Se også: Åbner helt op: - Det er fint at være alene

Hun fortæller, at hun prøver at udstråle, at hun er meget menneskelig og jordnær.

- Og så vil jeg også gerne tages seriøst. Det kræver, at du opfører dig ordentligt, så folk gider at tage dig seriøst - og så blive ved med at klø på, siger hun.

Du kan se klippet i videoen over artiklen, mens du kan se 'Bare Elvira' på Dplay.