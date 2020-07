Elvira Pitzner frygter, at Forbrugerombudsmanden kommer efter hende

For Elvira Pitzner er det ikke kun likes og gratis ting, der følger med de 190.000 følgere, hun har på Instagram.

Den 23-årige diamantdatter lever nemlig med en stor frygt for at komme til at bryde loven, når kun deler indhold på det sociale medie.

Det fortæller hun i nyeste afsnit af Dplay-serien 'Bare Elvira'.

- Jeg er så bange. Hvis jeg siger 'Hey, den nye 'Frosen' er vildt god. Jeg kan anbefale den'. Nej, jeg har ikke fået betalt min billet, men derfor siger jeg det bare, siger hun i tv-serien.

Hun er derfor ekstra opmærksom på at skrive 'reklame' på de opslag, hvor hun har et betalt samarbejde, så Forbrugerombudsmanden ikke kommer efter hende.

Elvira Pitzner deler ud af sit liv i serien 'Bare Elvira'. Foto: Per Arnesen/Discovery Networks Danmark

Men loven kan godt blive lidt for indskrænkende, mener Elvira.

- Jeg synes, det er blevet lidt overdrevet i mange tilfælde, fordi folk måske godt ved, at det er en reklame, siger hun i programmet.

Og reklamerne skal da heller ikke have lov til at overtage hendes Instagram fuldstændig. Hendes profil er for folk, der er interesseret i hendes liv.

- Ind imellem har jeg noget betalt samarbejde, som jeg synes passer godt til min profil, og som jeg kan stå inde for og godt kan lide, og som jeg måske selv havde købt, hvis det ikke var fordi, jeg havde fået det, siger hun.

