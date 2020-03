- Jeg er så ked af det

'X Factor'-deltagerne er ærgerlige over, at de fredag ikke skal stå på 'X Factor'-scenen

Torsdag meddelte TV2, at de udskyder 'X Factor' de næste to fredage på grund af den markante spredning af coronavirus.

Det ærgrer 'X Factor'-deltagerne, der derfor kan se langt efter at stå på scenen i Brøndby.

- Det er vildt ærgerligt. Jeg havde glædet mig til i morgen. Men det er nødvendigt. Vi skal have stoppet det her smittespredning, siger Alma Agger, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Hun ved endnu ikke, hvordan 'X Factor' vil blive skruet sammen i fremtiden.

- Vi har ikke fået noget at vide, andet end at det bliver afviklet på en anden måde. Vi ved ikke, om liveshow fire og fem bliver sprunget over, eller hvad der kommer til at ske, siger hun videre.

TV2 udskyder 'X Factor'

Alma Agger vil de næste dage forsøge at holde sig så meget inde som overhovedet muligt og bidrage bedst muligt til at inddæmme coronavirus.

- Jeg er tilbage i Christianshavn, og så sætter jeg mig foran tv'et, og så håber jeg, at der kommer en ordning, så vi kan fortsætte, hvor vi slap. Men der er selvfølgelig meget, der skal gå op i en højere enhed - også rent praktisk og logistisk.

Som konsekvens af den seneste udmelding om coronavirus er 'X Factor'-deltagerne flyttet fra deres fælles boliger i København, hvor de bor under 'X Factor', og hjem hvor de kommer fra.

Ilona er ærgerlig over, at hun ikke skal optræde fredag aften. Hun havde forberedt sig meget på sin optræden. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ikke glad

Deltageren Ilona er også ked af, at det har været nødvendigt at rykke 'X Factor'.

- Jeg er ikke så glad for det, hvis jeg skal være helt ærligt. For én dag siden stressede jeg over, at jeg ikke kunne min tekst og mine sange. I dag stresser jeg over, at jeg ikke kan vente mere med at synge, og at jeg så ikke kan stå på scenen i morgen, for jeg har forberedt mig så meget, siger hun og fortsætter:

- Så det er virkelig uforløst. Jeg var i farezonen i sidste uge, og nu skal jeg vente to uger for at se, om jeg gør det bedre. Det er lang tid. Det er selvfølgelig ikke rart, men jeg er meget spændt på at komme ud på scenen og synge den her sang. Men man ved ikke, hvor længe det står på, og det er virkelig irriterende. Vi håber bare, at det ikke bliver længere end de to uger.

Ifølge Ilona vil hun bruge den næste tid på at øve sig i sin sang, inden det forhåbentlig bliver muligt at sende 'X Factor' igen om 14 dage.

- Det er ret nyt, og jeg ved ikke, hvordan de andre har det, men for det meste har jeg en fornemmelse af, at de andre har det ligeså trælst som mig. De er trætte af det. Man har forberedt sig på noget, man ikke skal udleve.

Alma Agger vil bruge de to uger på at slappe af og se tv. Foto: Jonas Olufson

'X Factor' i kovending

Vi skal stoppe smitte

Generelt er der dog stor forståelse blandt deltagerne for TV2's beslutning.

- Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kan stå på scenen. Men vi er nødt til at tage vores forholdsregler for de svage og dem, der ikke kan tåle corona. Jeg kommer hjem 14 dage i det sønderjyske, så jeg ser positivt på det på den måde. Det ville også være mærkeligt, hvis hele Danmark lukker ned, og vi ikke gør, siger Emil Wismann, der skal tilbage på sit arbejde i Danfoss:

- Jeg skal arbejde hjemmefra, og så regner jeg stærkt med, at jeg kan få udryddet hele serien 'Lost'.

Også Mathilde Caffey har stor forståelse for beslutningen.

- Jeg er så ked af det, og det er rigtig træls, at det skal ske nu. Men det er vigtigt, at vi får virussen i bund. Vi havde regnet med, at vi skulle optræde i morgen, og det skal vi så ikke alligevel, men så kan man sige, at vi får længere tid til at øve. Vi må se positivt på det, siger Mathilde, der dog synes, at forløbet har været noget stressende på grund af coronavirus:

- Det har været rigtig stressende. Det er rigtig træls, men det er bare en periode, vi skal igennem. Men det er klart, at vi skal gøre noget for de mennesker, der har det dårligt, og vi skal ikke have forskelsbehandling, bare fordi vi er et stort program.

Mathilde Caffey er flyttet hjem til sin bror, mens Danmark er lukket ned. Foto: Aleksander Klug

Coronakaos flytter 'X Factor'-finalen

Også dommer Oh Land mener, at TV2 har taget den rigtige beslutning ved at lukke ned for 'X Factor' midlertidigt.

- Jeg synes, det er en ansvarsfuld og rigtig beslutning på nuværende tidspunkt. Det (forberedelserne, red.) bliver selvfølgelig sat på stand-by, indtil vi ved lidt mere. Men heldigvis kan man jo godt øve sig derhjemme og synge videre. Ideer kan man også få, så det er mere de praktiske omstændigheder, som ændrer sig, siger hun.