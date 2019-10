- Jeg er så skuffet

Sjette program af 'Vild med dans' blev også det sidste for bordtennisstjernen Michael Maze og danser Mie Martha Moltke.

Efter en omdans mod Mikkel Kessler og Mille Funk måtte de se sig slået på målstregen.

Da Ekstra Bladet fangede dem til en kommentar umiddelbart efter afgørelsen, lagde de da heller ikke skjul på, at de var skuffede over, at de ikke nåede videre til næste uge og dermed fik lov at danse på Det Kongelige Teater i forbindelse med Knæk Cancer.

Færdig i 'Vild med dans'

- Selvfølgelig er jeg virkelig skuffet, siger Michael Maze og understreger, at han dog var meget tilfreds med parrets præstation.

- Jeg synes, det var fedt, at det, vi havde trænet, også var det, der kom ud i den anden ende. Så kan man ikke gøre mere. Festen stopper på et tidspunkt, og det var så i dag for os. Selvfølgelig er det øv. Men når det lige har lagt sig, så vil man nok også tænke, at det er flot, at vi er nået så langt, som vi er, siger han videre.

Også Mie Martha Molkte var tilfreds med sin elevs indsats.

- Jeg er mega stolt af ham, og jeg synes, at vi gjorde alt, hvad vi kunne. Det er jo en del af gamet det her, siger danseren.

Alligevel er de ærgerlige over, at de ikke kommer til at opleve dansegulvet på Det Kongelige Teater.

- Det ville have været en kæmpe oplevelse, men nu slipper vi jo for at være nervøse. Så kan vi bare have en hyggelig aften med de andre. Jeg vil nyde det gode formål og aftenen, men jeg ville da også gerne have prøvet at danse der. Det skal ikke være nogen hemmelighed, siger Michael Maze.

Michael Maze og Mie Moltke gav den alt, hvad de kunne fredag aften. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Omdans mod ven

For Michael Maze var det noget helt særligt, at han stod i omdans over for hans gode ven Mikkel Kessler. For otte år siden indgik de nemlig et væddemål: De to gav hinanden et håndslag på, at hvis den ene sagde ja til at være med i 'Vild med dans', så skulle den anden også sige ja.

Sådan blev det, og siden blev det så til en kamp om, hvem der kunne nå længst i danseprogrammet.

- Det var faktisk ret sjovt (at stå over for Mikkel, red). Vi havde joket med, at det godt kunne ske. At det så var i dag, det er jo, hvad det er, siger Michael Maze og fortsætter:

- Vi har taget lidt pis på det. Nu har han håneretten. Så nu må jeg lave et nyt væddemål.

Foto: Ritzau Scanpix/Martin Sylvest

- Hvad har du lært af at være med i 'Vild med dans', Maze?

- Jeg har lært en masse dejlige mennesker at kende, og personligt har det været en stor udfordring for mig. Jeg har overskredet mange grænser, og det har givet meget, som jeg kan tage med videre.

De to venner Michael Maze og Mikkel Kessler nåede at møde hinanden i en omdans. Foto: Ritzau Scanpix/Martin Sylvest

Kæmpelykke: Jakob Fauerby er blevet far

- Kommer du og Mie til at bruge mere tid sammen, selvom det er slut nu?

- Nu skal vi til Knæk Cancer sammen, og vi har tilbragt meget tid sammen, så det giver ingen mening, at vi ikke skal se hinanden mere, understreger Maze med et smil.