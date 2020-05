Alma Agger er favorit til at vinde 'X Factor', men uanset hvordan det går, er planen for fremtiden klar

'X Factor'-deltageren Alma Agger er den store favorit, når det første af to finaleshows sparkes i gang fredag aften.

Det spår bookmakerne i hvert fald, der rangerer den unge christianshavner milevidt foran de andre deltagere.

Det har Alma Agger godt selv bemærket, selvom hun prøver at lade være.

- Vi får tit at vide, at vi ikke skal kigge på de der odds, for man ved aldrig, hvad der sker. Pludselig er der en, der har et trick i ærmet, som danskerne synes er mega fedt, så det tager jeg let på. Jeg tror ikke rigtig, jeg kan regne med det, siger Alma Agger til Ekstra Bladet om favoritrollen.

- Men det er vel sjovere at se sig selv øverst end nederst?

- Ja, det er da klart. Det er altid federe at ligge øverst. Det er lidt et klap på skulderen, at de i hvert fald synes, man er noget.

- Ser du dig selv som favoritten?

- Nej, jeg er sindssygt nervøs for finalens udfald.

Alma Agger er sindssygt nervøs for finalens udfald. Foto: Jonas Olufson

Blev overrasket

Alma Agger fortæller, at hun er overrasket over at stå i finalen og beskriver det som 'sindssygt'.

- Jeg synes bare, det er for vildt. Jeg blev overrasket, da jeg gik videre til og fra bootcamp. Man bliver lige overrasket hver gang, smiler hun.

Hun håber at tage den samlede sejr lørdag aften, men uanset om hun vinder eller ej, så har 'X Factor' givet hende blod på tanden i forhold til at prøve kræfter med musikken.

- Jeg tænker helt sikkert, at jeg skal få afprøvet musikken og se, om det er det, jeg kan lide. Jeg tror, det er en sindssygt anden verden end 'X Factor'. Jeg tror, det er virkelig hårdt, så jeg vil gerne afprøve mig selv og se, om jeg kan klare den. Jeg vil give den et skud, lover hun.

Ekstra Bladet er naturligvis på plads i Brøndby, hvor finalen afvikles fredag og lørdag i 'X Factor'-studiet. Her skal Alma Agger dyste mod Emil Wismann, Smokey Eyes og Mathilde Caffey.