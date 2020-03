Cecilia og Peter har fået en ny hverdag, efter de var med i 'Luksusfælden'. For hende er det dog ikke revolutionerende at være flad

Med en indtægt på 30.400 kroner om måneden og en bolig på bare 34 kvadratmeter skulle man tro, at Peter og Cecilia fra Hvidovre kunne få det til at løbe rundt.

Men 'Luksusfældens' gennemgang af deres økonomi viste, at det langt fra var tilfældet.

Et månedligt overforbrug på over 5000 kroner tvang 31-årige Peter til at tage det ene kviklån efter det andet for at betale gæld, bil og mad - ofte uden at hans 19-årige kæreste vidste noget om det.

Da programmets eksperter kom det nybagte forældrepar til undsætning, var der ikke plads i økonomien til en vuggestueplads til deres lille datter, Luna.

Det har salget af kokken Peters bil samt et stramt budget nu fået lavet om på.

- Det går rigtig godt nu. Vi er flyttet fra vores lille sted til en fireværelseslejlighed i Brøndby Strand. Vi fik nøglerne 1. februar, og stort set samtidig fik Luna en plads i en vuggestue, fortæller Cecilia til Ekstra Bladet.

På grund af corona er vuggestuepladsen endnu ikke taget i brug.

- Desværre skal vi stadig betale for pladsen, men sådan er det, siger Cecilia og fortæller, at det koster parret 3.800 kroner om måneden at have datteren i institution.

Deres nye lejlighed koster dem lige knapt 10.000 kroner om måneden, så budgettet skal holdes, hvis det hele skal hænge sammen.

- Men det lysner. I maj skal jeg tilbage i lære som tjenerelev, og så får jeg lidt flere penge end nu, hvor jeg er på barselsdagpenge. I november eller december er jeg færdig med at betale på det ene lån, jeg har, siger Cecilia, der har lånt penge til at få lavet bryster.

- Er det svært at holde det budget, som eksperterne fra 'Luksusfælden' gav jer?

- Ikke for mig. Jeg er vant til ikke at have nogle penge. Jeg tror, at det har været værre for Peter, siger hun.

Tidligere brugte Peter mange penge på Peter. På fitness, proteinpulver, hotdogs, burgere og PlayStation.

- Hans holdning har virkelig ændret sig, og jeg føler, at vi er fælles om økonomien nu, siger hun.

Cecilia er glad for, at Mette Reissmann og Kenneth Hansen kom med en økonomisk redningsplan til dem.

- Penge er virkelig et ømt punkt, der kan splitte par. Vi har fået brudt det tabu og taler om vores økonomi nu. Det har uden tvivl styrket vores forhold, siger hun.