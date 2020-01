Hun er 21 år med langt og krøllet hår.

Ida Christiansen er klar til at indtage 'Paradise Hotel', hvor hun torsdag stempler ind. Det sker på den værst tænkelige måde. Efter en parceremoni er stemningen nedtrykt, og imens de stadig sidder på stolene, dukker Ida op.

- Jeg var mega nervøs, da jeg skulle gå op til de andre, jeg havde bare fået at vide, jeg skulle stille mig hos Rikke, men jeg kunne godt se, at der havde været parceremoni. Jeg var så nervøs, at jeg dårligt kunne se ud af øjnene, fortæller hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg prøvede virkelig at trække mig selv op, for jeg følte, jeg skulle besvime, og at jeg stammede, når ordene kom ud af min mund. Det var mega overvældende at komme ind på den måde.

Hotel i kaos

'Paradise Hotel' er nemlig en drøm for den kønne blondine. I sæson 15, der blev vundet af Teitur Skoubo, nåede hun helt til slutcastingen, før hun blev valgt fra. Derfor var det også god timing, at produktionen selv ringede for at spørge, om hun kunne være interesseret denne gang.

- De ringede to dage efter, jeg var blevet single, og spurgte om jeg stadig kunne være interesseret, og da jeg sagde ja, lød beskeden, at jeg skulle afsted om seks dage, fortæller hun.

Du ramler jo ind i et hotel i kaos med to meget stridende grupperinger. Hvordan var det?

- Det var rigtig svært, for man ved godt, når man kommer ind som ny, at enten vil de have en, ellers vil de ikke. Man kunne godt mærke, at jeg kunne redde den lille gruppe, men det var den store samtidig ikke så glad for. Det var svært, når man ikke kender nogen og ikke ved, hvad der sker. Folk fortæller selvfølgelig, men det er fra deres synsvinkel, forklarer Ida Christiansen.

Ida Christiansen er ny deltager på 'Paradise Hotel'. Foto: Nent Group Danmark

Sexfest? Nej tak

Det har jo været en sexfest indtil videre. Hvordan passer du ind der?

- Jeg vil nok sige, at jeg ikke er sådan en, man bare er sammen med, og jeg tror ikke, jeg på nogen måde vil være med i den sexfest. Jeg skal ikke være sammen med gud og hver mand, men man ved ikke, hvad der sker. Der kommer måske en flot fyr, siger hun.

Men hvad kan seerne så forvente sig af hotellets nye pige? Med egne ord masser af godt humør.

- Jeg er en rigtig sød og åben pige. Jeg er sindssygt livsglad og havde glædet mig sindssygt meget til at tjekke ind.