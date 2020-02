- Jeg frygter det

Tv-kendissen har så dårlige minder fra sin første graviditet, at hun er bange for at blive gravid igen

Seerne kan i øjeblikket få et nærmere og mere privat kig ind i livet hos Irina og Morten Olsen i kendisparrets fælles tv-serie, 'The Olsens', hvor de deler ud af deres hverdag.

I den kommende afsnit får seerne indblik i, hvor stort et ønske det er for Morten at blive far, så datteren Allessia på snart fem år kan blive storesøster.

- Jeg vil gerne have et barn nummer to. Det kunne være fedt. Jeg elsker børn, og jeg vil gerne have flere børn. Og jeg tror også, det er godt for Allessia at blive storesøster snart. Så hvis hun (Irina red.) kom i morgen og sagde, at hun var gravid, ville jeg være ellevild. Altså lad os få det barn i morgen, siger en ærlig Morten i programmet.

Til trods for, at parret faktisk er enige om, at tiden er den rigtige for barn nummer to, så har særligt Irina flere bekymringer om emnet.

- Den del der gør mig nervøs, er, hvis jeg får de samme problemer med min graviditet, som jeg havde sidst, det gør mig nervøs, forklarer Irina.

- Jeg kunne ingenting. Jeg tror bare, der er nogle ting, der har sat sig oppe i mit hoved, især fra graviditeten som gør, at jeg glæder mig, og jeg vil gerne have, at vi får et til barn, men jeg frygter graviditeten.

Irina fortæller blandt andet, at hun i sin første graviditet havde mange ting i gang sideløbende med, at hun ventede parrets første barn. Hun pressede sig selv meget og derudover gjorde det ikke ligefrem tingene bedre, at hun også døjede med kvalme i alle ni måneder.

- Jeg husker det som en rigtig svær tid, erkender Irina og afslører, at hendes tilstand blev meget voldsom, efter datteren endelig var kommet til verden.

- Jeg havde hundrede procent en efterfødselsdepresssion. Jeg fik angst oveni. Jeg havde heller ingen mælk, fordi min krop havde været så stresset, så jeg ikke kunne producere mælk.

Du kan se hele samtalen øverst i artiklen.

Se med torsdag, når næste afsnit af 'The Olsens' kan ses på Dplay.

