- Jeg går i nederdel

Fodboldspilleren Nicklas Bendtner er ikke bange for at gå i anderledes tøj

Nicklas Bendtner har tidligere udtalt, at han går rundt med drømmen om at starte sin egen tøjvirksomhed sammen med modelkæresten Philine Roepstorff.

I skrivende stund er der også rig mulighed for at lave små projekter uden for fodboldbanen, for han har nemlig ikke underskrevet nogen ny spillerkontrakt.

Han har allerede designet 'Lord Bendtner'-merchandise, der består af simple T-shirts, men det er ikke nødvendigvis det tøj, Nicklas Bendtner selv foretrækker.

Det man godt være, at de fleste mænd ikke drømmer om at trække i en nederdel, men Nicklas Bendtner har ikke noget imod at skille sig ud fra mængden.

I det nyeste afsnit af Dplay-serien 'Bendtner & Philine' afslører han, at han startede med at gå i nederdel for fire år siden.

- Hvis vejret er godt, er det sindssygt dejligt at have nederdel på, indrømmer han ærligt.

Selvom han godt kan lide at gå i nederdel, tvivler han på, at det vil komme på mode.

Men for Nicklas Bendtner betyder det ikke noget, han kan nemlig godt lide at gå sine egne veje.

- Jeg går meget op i at tage det tøj på, jeg gerne vil, siger han.