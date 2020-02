Ditte Lee fra den nye sæson af 'Ex on the Beach' afslører, at hun har sex allerede den første aften i villaen

1. marts har den nye sæson af knalde-realityprogrammet 'Ex on the Beach' premiere på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay, og hvis man frygtede, at deltagerne i den nye sæson ikke kunne leve op til tidligere sæsoner, så kan man tilsyneladende godt tro om igen.

Knaldeprogrammet er tilbage: Her er deltagerne

Da Ekstra Bladet møder deltagerne i efteråret under optagelsernes spæde start, kan 26-årige Ditte Lee nemlig afsløre, at der allerede har været gang i lagengymnastikken med hende i fokus.

- Jeg har allerede haft sex på tv. Det var med Nicklaes, griner hun og fortsætter.

- Det var første aften. Jeg havde kigget lidt ekstra på ham, efter jeg så ham første gang på stranden, så jeg havde da lyst til at hapse ham. Og så fik jeg ham.

Ditte Lee stempler ind i 'Ex on the Beach' som en del af startcastet. Foto: Janus Nielsen

Ikke sidste gang

Hun understreger, at det dog ikke har været sådan, at hun går knalde-amok allerede fra start.

- Vi har kun haft sex én gang, men vi har også aftalt, at det ikke var sidste gang, forklarer hun kort inde i optagelserne.

Ligesom alle andre lignende realityprogrammer er villaen, som optagelserne foregår i, spækket til med kameraer, så alt bliver foreviget. Deriblandt den nye realitydeltagers sexkapader. Det gør hende dog ikke spor, at venner, familie og resten af Danmark nu vil få mulighed for at se hende i det intime øjeblik.

Ditte Lee så sig lun på Nicklaes og fik sin mand, fortæller hun. Foto: Janus Nielsen

Kameraerne bliver nemlig hurtigt glemt.

- Jeg tænkte slet ikke over, at der var kameraer. Det strejfede mig slet ikke, at det blev filmet. Det ved jeg selvfølgelig godt, at det blev, men nu tænker jeg bare, at det bliver grineren. Jeg tænker ikke dårligt om det i hvert fald. Måske jeg lige skal holde mig for øjnene, når det bliver vist, men jeg er ikke så blufærdig. Jeg frygter det i hvert fald ikke, fortæller hun.

Wauw: Se hendes vanvittige krav til mænd

Ditte Lee er som nævnt 26 år, og det er hendes debut som realitydeltager. Hun er med på, at en del af programmets koncept er, at ekskærester og flirts løbende entrerer villaen, men hun har kun én, som hun decideret frygter.

- Det ville så også gøre mig ked af det, hvis han dukkede op. Det er min ekskæreste. Vi var kærester i otte år og slog op i februar (sidste år, red.). Hvis han kom ind, ville jeg blive mega ked af det, det ville knuse mit hjerte, siger hun ærligt og forklarer om bruddet.

- Han smuttede fra mig, og jeg havde ikke set den komme. Jeg kom hjem fra skiferie, og han var så sød at hente mig og bære min kuffert op. Da vi kommer indenfor, altså jeg er lige landet, så smider han bomben, at han ikke kan det mere. Så er man knust, det var min store kærlighed, og han var ikke kun min kæreste. Han var også min bedste ven, siger Ditte Lee.

Hvordan hun klarer sig i 'Ex on the Beach', og om ekskæresten dukker op, kan ses på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay fra 1. marts.