- Jeg har opdaget, hvor smidig hun er

Det er ikke kun Hilda Heick, der er glad for 'Vild med dans'. Også Keld er begejstret for hendes deltagelse

Lige siden Hilda Heick, 74, dansede sin første dans i 'Vild med dans', har hendes jævnaldrende gemal, Keld, i det skjulte glædet sig til, at hun blev stemt ud af dansekonkurrencen, så parret kunne få deres normale hverdag tilbage.

- Dansen optager jo de fleste af hendes vågne timer, og hun er ganske træt, når hun kommer hjem, siger han og skynder sig at tilføje:

- Men jeg under hende jo hver en dans. Hun er så glad for det, siger Keld Heick, der også godt kan se en fordel i, at hans kone får trænet både vals og rumba.

- Hun har også fået en helt utrolig kondition, og så kan jeg io også se, at hun egentlig er meget smidig af sin alder.

Så meget har Hilda tabt sig

Mens Hilda er vild med dans, er Keld ikke manden, man kommer til at se på et dansegulv. Det har han flere gange slået fast, men gør det gerne igen:

- Nej. Jeg vil ikke danse, siger han, der i forbindelse med fruens deltagelse i den populære dansedyst, har lært noget helt nyt: At lave mad.

- Det er første gang i mit liv, at jeg har skullet stå for aftensmaden. Jeg laver helst smørrebrød - det kan ikke gå så galt, men jeg har da også serveret medister.



