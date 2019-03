Der gik chokbølger gennem Patricks Smiths krop, da Oh Land valgte at frede ham i fredagens udgave af 'X Factor', og i stedet sende Blachmans solist Andrea Brøndsted hjem.

Det til trods for, at Patrick Smith også stod i farezonen sidste fredag.

Selvom det nu står klart, at han er videre til næste uges liveshow, så var der ikke mange smil at spore i hans ansigt, da Ekstra Bladet mødte ham umiddelbart efter afgørelsen, der ellers faldt ud til hans fordel.

Det har nemlig taget enormt hårdt på ham at stå i farezonen hele to gange.

- Det var endnu et spark. Sidste gang, jeg røg i farezonen, tog det lang tid, før jeg kom op igen. Jeg har haft to deltager-ansvarlige på mig, fordi de skulle sørge for, at jeg holdt hovedet højt, lød det ærligt fra Patrick Smith.

Patrick Smith gik videre i 'X Factor' trods hård kritik. Foto: Mogens Flindt

Har det ad helvede til

Patrick Smith fik en del kritik efter sin første optræden fredag aften, men i omsangen overraskede han især Blachman med en fortolkning af 'Quangs Sang' af Anders Matthesen. Ifølge 'X Factor'-deltageren var der en særlig grund til, at han netop valgte den sang.

- Det handler om at huske sig selv i det her plastik-univers. Jeg har en kærlighed til at levere, som jeg gør, og det bliver jeg ved med, men vi forbedrer os, og vi træner og træner, og så gør vi det skidegodt i næste uge, sagde Patrick Smith.

- Hvordan har du haft det, efter du har stået i farezonen to gange nu?

- Jeg har haft det ad helvede til hele dagen. Det har virkelig været i bølger, ikke? Jeg har været nede hele tiden, fordi jeg har en vis kærlighed til at vælge tingene, som jeg gør, og at levere det. Ikke bare en eller anden top 100 sang, som stryger til tops, og så er det det. Når jeg ryger i farezonen, så er jeg ikke blevet accepteret som menneske, synes jeg selv, for jeg lægger så meget følelse i det, jeg gør, sagde Patrick Smith.

Patrick Smith havde ikke regnet med, at han ville gå videre. Foto: Mogens Flindt

Sang ikke rent

Både Oh Land og Blachman langede fredag ud efter Patrick Smith, fordi han ikke sang rent. Men det rører egentlig ikke 'X Factor'-deltageren.

- Jeg har altid været vant til, at når jeg tager ud at spille, at man skal have folk med, og at de skal være glade og alt det der. Det der med at synge rent har aldrig ligget mig i sinde. Det er spillemanden, ikke? Jeg tager ud at spille og gøre folk glade, og selvfølgelig skal man synge rent, og jeg skal også nok forbedre mig og blive bedre til at synge rent. Det er ikke noget, jeg har fokuseret på før. Jeg vil gerne være artist på den måde, jeg gør tingene på.

- Jeg var faktisk rigtig bange

- Blachman langede også flere gange ud efter dit og Ankerstjernes samarbejde? Hvordan har du det med det?

- Ja, han langede meget ud efter os. Han forstår det ikke rigtig (vores samarbejde, red.). Han havde sin egen deltager i farezonen også, ikke? Jeg kan godt forstå, at han tror det, men der er et tæt samarbejde, og vi arbejder rigtig megtet. Det gør vi sgu. Der er en mening med det hele, og vi har en mission, sagde han og understregede:

- Det var en sindssygt stor bekræftelse, at Oh Land sendte mig videre. 'Kom nu, du kan godt'. Det er fantastisk, afsluttede han.