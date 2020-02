- Jeg har været rasende hele mit liv

Når Dansk Melodi Grand Prix løber af stablen i København 7. marts, bliver sangerinden Sys Bjerre en af de ti artister, der går på scenen.

Det var ikke en svær beslutning for den 34-årige musiker, som står bag hits som 'Malene' og 'Hey Vanessa', at sige ja, da hun blev opfordret til at skrive en sang til årets grandprix.

- Jeg elsker melodigrandprix, fordi det er en folkefest. Alt, hvad der samler danskerne, synes jeg aldrig, man kan få for meget af.

- Men det, der virkelig gjorde udslaget for mig, er de ændringer, der er lavet i år. At vi får lov til at spille med et band, og at folkene bag grandprixet har prøvet at gøre feltet af sange lidt mere varieret. Det synes jeg, er rigtig fedt, siger hun.

For første gang i mange år vil musikken til det danske melodigrandprix i år blive fremført live, og den leveres af The Antonelli Orchestra.

Kærester med musiker

Det gør en forskel for Sys Bjerre, som inden for de seneste år har fået øjnene op for melodigrandprixet. Det har ellers ikke fyldt meget i hendes barndom.

- Nogle af mine bedste venner er vildt meget inde i grandprixet og kan alle sangene fra gamle dage. Så vi har siddet og set en opsamlings-dvd med højdepunkter fra grandprixet igennem årene, mens vi har drukket cocktails. Det var der, jeg kom dybt ind i det.

- For et par år siden var jeg også inde på Rådhuspladsen og se grandprixet på storskærm, og så var min kæreste jo med sidste år, så der var jeg med i Herning for at støtte op, fortæller Sys Bjerre, som danner par med musiker Peter Lützen fra bandet Humørekspressen, der deltog i 2019.

Sys Bjerre stiller op til grandprixet med sangen 'Honestly', som kom til hende i en drøm. Hun vågnede en morgen klokken fem og havde hele sangen i hovedet.

- Jeg kan huske, at jeg skyndte mig ind til mit lille el-klaver for at indspille den. Min kæreste sov stadig, så jeg skruede helt ned for volumen og sad bare og spillede i tre timer, indtil jeg havde en demo. Derefter tog jeg i studiet og lavede sangen færdig på et par timer, siger hun.

Sangen 'Honestly' handler om, at det er vigtigt at ændre sig selv indefra, hvis man ønsker en ændring i verden. Hvad end, det drejer sig om klimaet eller om at stå af samfundets ræs.

- I sangen synger jeg 'It's only a thought we need to change' (det er bare en tanke, vi skal ændre, red.). Vi gør rigtig meget lige nu for at fikse de problemer, vi har skabt i den ydre verden, og det er godt og vigtigt, men jeg synes, det er lige så vigtigt, at vi arbejder med den indre verden, for ellers kommer vi til at genskabe problemerne.

- Det lyder totalt plat og lidt som Michael Jacksons 'Man in the Mirror', men det er bare ekstremt vigtigt. Det er det, jeg ønsker, at folk skal få ud af sangen, siger hun.

Alt handler om fokus

Sys Bjerre har selv forsøgt at ændre dårlige vaner og handlinger, som hun gør helt uden at tænke over det.

- For noget tid siden fandt jeg ud af, at jeg har været rasende over ting hele mit liv. Det troede jeg, var et livsvilkår for mig, indtil jeg fandt ud af, at jeg godt kan vælge at lade være. Det handler om, hvor man sætter sit fokus, og hvad man giver sin energi til.

- Jeg valgte at droppe de fleste sociale medier, skifte min smartphone ud med en gammel Nokia og prøve at lade være med at læse kommentarsporet på netaviserne, for så kunne det være, at jeg gav mig selv muligheden for ikke at hidse mig op hele tiden.

- Det handler om at holde sig bevidst dagen igennem og lade være med at gå ned ad de stier, som man i virkeligheden ikke har lyst til at gå ned ad. Så har man mulighed for at skabe fred i sit indre liv og dermed fred i det ydre, siger hun.

Sys Bjerre ser melodigrandprixet som en unik mulighed for at nå ud til rigtigt mange mennesker med sit budskab.

Men hun håber også, at det kan være med til at sætte hendes øvrige musik på landkortet.

- De seneste fem år har jeg ikke rigtig lavet kommercielt musik. Jeg har skrevet salmer og fællessange, så jeg synes, at grandprixet er en glimrende mulighed for at komme ud med noget mere poppet musik igen.

- Der var en netavis, der skrev 'husker du Sys Bjerre?' i en overskrift, og det grinte mine følgere på Instagram lidt af, men i nogle danskeres bevidsthed har jeg jo været væk i nogle år. Så hvis flere kigger i min retning igen, vil jeg da bare blive glad, siger hun.

Dansk Melodi Grand Prix afholdes 7. marts i Royal Arena i København.