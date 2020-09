- Jeg kan intet huske

En aften i byen gik over gevind for 22-årige Victor Norrman, der glæder sig til at se, hvad der præcis skete, når det vises på skærmen

Netop nu kan realityprogrammet 'Singletown' opleves på streamingtjenesten Dplay, og der er særligt én aften, som deltageren Victor Norrman om ikke frygter, så i hvert fald ser frem til at gense.

Sammen med de andre nysingler i programmet tog han nemlig en seriøs druktur, og hvad der præcis skete den aften, må han vente med at se, til det vises i programmet.

- Jeg ved, at jeg ikke kan huske den ene aften, vi havde i byen. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke huske noget. Jeg ved ikke, hvad jeg har fået, men for meget i hvert fald. Så jeg er rigtig spændt på at se, hvordan det er klippet sammen - eller om jeg bare har ligget ovre i et hjørne, siger han med et smil, da han sammen med Trine Amalie Kann gæster Ekstra Bladet.

Hvad er Singletown? Det nye realityprogram 'Singletown' vises på streamingtjenesten Dplay. Her vælger en række danske par at bryde med hinanden og tilbringe sommeren som singler hver for sig. Sammen med andre ny-singler skal de feste og date sommeren igennem for på den måde at undersøge, om kærligheden imellem dem nu også er så stærk, som de selv går og tror. Programmet har blandt andet de to tidligere 'Paradise Hotel'-vindere Lenny Pihl og Teitur Skoubo på deltagerlisten.

- Jeg er lidt spændt på det, kan man sige. Også at se hvordan stive Victor faktisk er.

- Du kan slet ikke huske aftenen?

- Overhovedet ikke.

Været mærkeligt

Parret tester forholdet i programmet, og det er første gang for begge, at de deltager i et tv-program - og dermed første gang, de ser sig selv på tv.

- Jeg synes, det har været mærkeligt, og jeg kan se, at jeg har lidt sidedeller. Det synes jeg ikke er så fedt, siger Trine om sin tv-debut.

- Pludselig kan man se alt, det har jeg ikke oplevet før. Det er også sjovt at se, hvordan man er. Folk har sagt, at jeg er meget mig selv, og at det er som at se mig i hverdagen. Det er mega rart, for jeg vægtede det højt bare at være mig selv, fortsætter hun.

Se Victor fortælle om sin tv-brandert i videoen over artiklen.

Hvordan det går Victor og Trine i 'Singletown' kan ses på streamingtjenesten Dplay.