- Jeg træner og spiser sundere end gennemsnittet

- Hvorfor skal fede Ida hyldes?

- Hun er overvægtig, usund og i højrisiko for hjertekarsygdomme, diabetes etc. Og jeg er ved at brække mig!

Sådan skrev Ida P, der er sygeplejerske på en medicinsk afdeling, i et brev om DR3-programmet 'Idas fede fatcamp'.

Et program, hvor Ida Rud rejser sammen med fire andre tykke kvinder til USA på en såkaldt 'fatcamp'. Her render de letpåklædte rundt og får i fællesskab bearbejdet alle de pinsler, der hører med til at være tyk.

Men programmet er ikke lavet for at 'hylde de tykke'. Det mener hovedarkitekten, Ida Rud, som gerne vil anfægte sygeplejerskens kritik, der blev bragt i Ekstra Bladets Nationen.

- Det er vigtigt for mig at vise, at der forskellige årsager til at være tyk, og at det ikke er et sundt samfund, vi lever i, hvis vi opfordrer til selvhad og kun har øje for taljemålet.

Deltagerne fra DR-programmet 'Idas fede Fatcamp'.

- Jeg ved godt, jeg ikke er forsker, men jeg læner mig op ad en masse ny viden, når jeg siger, at jeg altså er sund, blandt andet fordi jeg træner regelmæssigt og spiser sundere end gennemsnittet

–Min læge beroliger mig også med, at jeg er sund og rask. Men at være tyk, og årsagerne til at man bliver tyk, hviler på en masse komplekse ting.

- Jeg har jo rent faktisk gjort alt det, som kritikere siger, jeg skal. Jeg har lukket munden og lettet røven. Og jeg har tabt mig, men taget det hele på igen, og ikke fordi jeg er faldet tilbage i en overspisende, inaktiv livsstil, siger Ida Rud.

Tynde ville være med

Hun fortæller, at da hun søgte deltagere til programmet via Instagram, var et af kriterierne, at man skulle være tyk. Det var dog ikke alle, der forstod den præmis. Selv slanke kvinder ville medvirke i programmet, og det studsede Ida Rud alligevel over.

- Det siger jo noget om, at man sagtens kan være mentalt usund, selv om man er tynd. Der er simpelthen så mange kvinder, der føler sig utilstrækkelige.

- Men vi elsker bare at shame tykke mennesker i det her land, for holdningen er, at man jo er åbenlyst dum eller uintelligent, hvis man har spist sig selv så tyk. Men den stigmatisering er ikke sund for nogen som helst. Man skal ikke pege fingre ad nogen.

Hvorfor tror du, at folk bliver så provokeret af dit program?

- Jeg forstår ikke helt de her mennesker, der jo tydeligvis ikke har set eller sat sig ind i programmet. Jeg prøver blandt andet at vise, at mange af os ligger under for nogle utopiske kropsidealer.

- Jeg kender så mange slanke kvinder, der trods deres acceptable vægt, alligevel altid godt kunne tænke sig at tabe sig fire-fem kilo, siger Ida Rud og tilføjer:

- Folk bliver påvirket af alle mulige dårligdomme, men vi tager ikke på fatcamp ud fra den overbevisning om, at nu skal vi slappe af eller lave en decideret livsstilsændring.

- De her fantastiske kvinder er meget mere end ”bare” tykke. Det er vigtigt at få banket ordentligt ind i deres hoveder.

Hver tredje er tyk

Ida Rud er ikke med på parolen om, at overvægt nødvendigvis er en ekstra dyr regning for sundhedsvæsnet. For som hun siger, er en is ligeså usund for en tynd person som for en tyk.

- Det er så tydeligt, at vi lever i det her kontrolsamfund. Lige så snart du afviger fra normen, så er man smælderfed og ulækker, og folk reagerer voldsomt mod dem, der åbenlyst viser, at de ”mangler” kontrol.

- Men faktum er, at vi faktisk lever i et land, hvor hver tredje er tyk. Det kan simpelthen ikke passe, at det derfor skal være tabu at være tyk. Alt det, vi har gjort indtil videre, har ikke gjort danskerne mindre tykke.

- Jeg prøver blandt andet at pege på en anden løsning, hvor vi ikke symptombehandler kiloene, men kommer ind i hovedet på folk, inden de får dårlig selvværd og skam, der måske kan medvirke til spiseforstyrrelser og andre dårligdomme.

Men faktum er vel, at det slider på kroppen at have ekstra kilo på sidebenene?

- Der er mange, der har fysiske ulemper ved at være tykke. Jeg selv er ikke én af dem. Jeg har ikke nogen fysiske skavanker, selv om jeg ikke kan løbe en maraton. Men det kender jeg ikke særligt mange, der kan.

- Jeg har derimod været mærket af diskrimination, fordi andre synes, jeg er klam og ulækker, alene fordi jeg er tyk – og det vil jeg gøre op med, for det er også skadeligt og fører blandt andet til ensomhed og dårlig mental sundhed, som faktisk er langt mere livsfarligt end svær overvægt ifølge en undersøgelse fra Sundhedsstyrelsen i 2017.

- Alle de modbydelige kommentarer, jeg har fået i forbindelse med programmet, motiverer mig kun yderligere til at forsætte med at komme alle fordommene om tykke til livs.