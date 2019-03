- Jeg var faktisk rigtig bange

Kristian Kjærlund nåede lige akkurat at tænke, om dommerne mon havde en helt anden opfattelse af hans præstation, end han selv havde

Der gik et sus igennem maven på 'X Factor'-favoritten Kristian Kjærlund, da han havde sunget sangen 'Sweet Dreams, TN'.

Her skulle han ligesom de andre stille sig op foran dommerne og få sin dom.

- Jeg blev faktisk rigtig bange, da Nanna (Oh Land, red.) åbnede munden. Jeg husker det, som om den første kommentar, jeg overhovedet fik, ikke var så positiv, og jeg nåede lige at tænke, om de havde en helt anden oplevelse, end jeg selv havde, siger Kristian Kjærlund og tilføjer.

- Men da jeg gik derfra, var det stadig med en vis ro i maven og en følelse af, at jeg havde leveret det, jeg følte, jeg skulle kunne gøre.

Kristian Kjærlund på scenen i 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Han indrømmer, at det ikke var super behageligt at stå og modtage dommen, men siger:

- På dette tidspunkt i forløbet lægger jeg ikke ligeså meget i deres kommentarer, som jeg har gjort tidligere. Nu er konkurrencen i gang, og nogle gange handler det om at finde de små svagheder. På en eller anden måde er det ikke nær så uhyggeligt som at blive vurderet af seerne.

Den gale vej

Kristian Kjærlund var før programmets start bookmakernes favorit til den samlede sejr. Alligevel stod han stadig på scenen, da der manglede tre deltagere, og der derved kun var én plads direkte videre. Den fik han som den sidste.

- Jeg begyndte at indstille mig på, at det skulle gå den gale vej, men så skete det ikke, siger han.

Nu glæder Kristian Kjærlund sig til næste liveshow, og han ser tilfreds tilbage på årets første af slagsen.

- Det var virkelig dejligt endelig at komme i gang. Jeg har virkelig set frem til det længe og håbet på, at det ville gå på tilfredsstillende vis, og det syntes jeg, at det gjorde. Så jeg er super lykkelig, siger han.

Mens Kristian Kjærlund gik direkte videre til næste liveshow, blev det til et farvel til Dr. Rolf & Kanylerne, som måtte forlade programmet som de første.