Den 47-årige skuespiller Nicolas Bro har haft det med at blive væk

De fleste børn og forældre har prøvet det. Det isnende sus, det giver, når man ikke kan finde hinanden. Det kan være i Bilka eller på legepladsen, at panikken opstår i kortere eller længere tid.

I aften blænder TV2 op for den spritnye danske politiserie 'DNA', hvor Anders W. Berthelsen spiller hovedrollen som betjenten Rolf Larsen, og hvor også skuespillere som Maria Erwolter, Trine Pallesen og Nicolas Bro spiller fremtrædende roller.

I 'DNA' forsvinder børn også for deres forældre - ikke på den der lige-rundt-om-hjørnet-måde. De forsvinder rigtigt og sender serien rundt til flere lande i Europa i et forsøgt på at finde de savnede små.

Nicolas Bro - 'DNA's retsmedisciner - har selv prøvet det der med at blive væk.

- Jeg var lidt af en strejfer, så jeg har prøvet det flere gange som barn. Den vildeste var en gang, vi var i Pompeji. Jeg var blevet lidt væk, tror jeg. Men det endte faktisk med, at bussen kørte uden mig. Jeg var fem år gammel! Det var specielt, siger Nicolas Bro til Ekstra Bladet.

Det var med sin mor og far, skuespillerparret Helle Hertz og Christoffer Bro, at Nicolas Bro var på ferie i Italien, da han pludselig stod alene ved Pompeji.

- Arh men altså, de opdagede det ikke en gang, da bussen kørte, at jeg ikke var med, siger den 47-årige skuespiller, der ikke helt ved, hvor længe han stod der ved Pompeji helt alene.

- Men i en femårigs tidsbegreb var det mindst en time. Så langt tid gik der sikkert ikke, siger han og fortsætter:

- Som jeg husker det, nåede jeg at lede efter dem og brød ud i gråd. Der stod 20 italienske mama'er omkring mig, da min far kom løbende efter mig i et par blå velour-shorts. Rigtig 70'er stil, griner Nicolas Bro om oplevelsen, der ikke på nogen måde har traumatiseret ham.

Han er selv far til otteårige Dante, der ikke har arvet sin fars strejfer-gen.

- Der skal jo to til en tango, kan man sige. Og det handler om, at han ikke er en, der løber særligt meget væk, og jeg har ret godt fat i ham. Altså ikke sådan fysisk mere. Han er otte år, men han går ikke ud på de vilde eventyr, siger Nicolas Bro.

Det er klokken 20 i aften, at der er premiere på 'DNA' på TV2.