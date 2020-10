Jeg var misundelig

Som 12-årig blev Janus Bakrawi en del af hiphop-kulturen, hvor han rendte rundt og lavede graffiti og øvede dansetrin.

God blev han aldrig til sidstnævnte, og derfor var det en drengedrøm, der gik i opfyldelse, da han i fredagens 'Vild med dans' gav den gas til MC Hammers legendariske 'You Can't Touch This'.

- Det nummer fyldte rigtig meget, det var en blockbuster. Vi lyttede meget til det, så at tage det frem nu efter 30 år og få lov til at stå og danse til det her på dansegulvet. Det synes jeg bare er helt fantastisk, jublede han efter programmet, da Ekstra Bladet mødte ham.

Reagerer på 'svinestreg'

Her fik han både lavet 'ormen' og 'skildpadden', hvor han rullede rundt på gulvet på ryggen, og dommerne kunne lide, hvad de så. De belønnede således Janus og Karina Frimodt med imponerende 35 point. Aftenens højeste.

Janus Bakrawi dedikerede dansen til sin afdøde ven Jeppe B - søn af Hans Otto Bisgaard. Foto: Mogens Flindt

Var misundelig

Janus Bakrawi husker, hvordan han var misundelig på vennerne, da han voksede op.

- Jeg var jo misundelig på b-boysene, der breakede, lavede elektrisk boogie og alt muligt. Jeg var dybt fascineret af det og tænkte 'bare jeg også kunne det'. Så at stå her som 45-årig og bare fyre den lidt af, det er mega fedt, sagde han med et kæmpe smil.

Karina Frimodt måtte lige korrigere Ekstra Bladets journalist, da der blev spurgt, om det var svært at overtale hende til en 80'er-90'er-inspireret hiphop-optræden.

- Det var sådan set min idé, forklarede hun.

- Vi skulle finde på noget, og så kunne jeg godt se skildpadden for mig, og så prøvede Janus det. Så spurgte jeg, om han kunne lave ormen, det vidste han ikke, så han prøvede. Jeg kaster nogle ting op, og så griber Janus det, fortsatte hun.

Skifter til konkurrenten

Starten var dog svær, måtte han indrømme.

- Ormen startede ikke med at være ormen, det lignede mere en sæl. Det var mere et 'dunk', der lød, grinte han og blev suppleret af Karina Frimodt.

- Ja, eller en sprælsk fisk.

