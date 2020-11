- Jeg var rystet

Der var ifølge Hilda Heicks eget udsagn lidt ekstra nerver på spil ved aftenens 'Vild med dans', der resulterede i en ærgerlig fejl.

- Jeg glemmer jo simpelthen et trin. Og jeg bliver så sur på mig selv, fortæller hun Ekstra Bladet efter dansen.

- Jeg var lidt rystet indvendigt, fordi man ved, hvad der er rigtigt, men så gør man det forkert, og det er jo fordi nerverne spiller ind. Man vil så gerne gøre sit bedste, men pludselig står man der, og så vil den ene fod ikke det, som hjernen fortæller. Eller måske er kommunikationen for langsom, så står man der og tænker: 'idiot', men så må man videre, lyder det fra den altid positive Hilda.

Men selvom dansen ikke sad lige i skabet, gav det alligevel rigtig flotte point.

- Ja, jeg var helt overrasket, jeg var rigtig glad og taknemmelig. Jeg tænkte, at jeg ville få fem tretaller, men det fik jeg heldigvis ikke.

Både karakter og kommentarer var bedre end Hilda havde forventet. Foto: Mogens Flindt

Parret fortæller, at glæder sig til næste fredag, men at man alligevel tænker over coronaen, når to af de andre par lige nu befinder sig i isolation.

- Vi håber ikke, at det bliver udskudt, men man kan mærke, at det kommer tæt på nu, fortæller Michael Olesen, der danser med Hilda.

- Pludselig bliver nogle af vores dansevenner ramt, og så får man det tæt ind på livet. Men jeg håber sådan, at deres prøver er negative, så vi næste fredag alle sammen kan danse sammen igen, lyder det fra den professionelle danser.

Michael og Hilda håber på, at det kan give lidt glæde, når det hele ser sort ud under corona, at parrene danser.

Hilda får da også sendt en tanke til minkavlerne, der er ekstra hårdt ramt i denne tid.

- Jeg kan ikke lide, at de holder minkene i de små bure, det skal jeg være ærlig at sige, men jeg kan heller ikke lide, at de her mennesker mister hele deres erhverv, de mister alt. Det er virkelig en katastrofe, lyder det.

Parret fortæller, at de selv passer rigtig godt på. Hilda har ikke set andre end Michael og manden Keld.

- Det har været dig og Keld. De er mændene i mit liv, siger Hilda og smågriner, mens hun siger, at det jo ikke er et helt tosset valg.

