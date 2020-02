Ilona imponerede stort i 'X Factor's andet liveshow.

Her sang den 24-årige 'One day I'll fly away' af Randy Crawford og viste en mere følsom side af sig selv.

- Jeg havde det rigtig godt med sangen. Den betyder rigtig meget for mig. Jeg elsker denne her sang faktisk. Den siger så meget om min personlighed. Jeg er ikke kun denne her sjove type, jeg er også meget følsom i virkeligheden, sagde Ilona efter programmet.

Selvom Ilona fremstod sikker og fik ros fra dommerne efter sin præstation, var hun overraskende nok stadigvæk meget nervøs for at ryge ud.

- Jeg var så bange for, at jeg ikke ville komme videre, og at folk ikke kunne lide denne her stil og denne her side af mig. Jeg er så glad for, at de rent faktisk kan lide det, sagde Ilona.

Ilona var bange for, at hun røg i farezonen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Selvom hun fik rosende ord fra alle tre dommere, var Thomas Blachman ikke helt vild med sangvalget.

- Jeg synes, I tager den til kanten på en måde, hvor man lidt føler sig spærret inde på et reservat med tre gange mad om dagen og lidt aftenunderholdning, men det er ikke din skyld, sagde Blachman i programmet efter Ilonas optræden.

Den kommentar gik ikke Ilonas næse forbi.

- Jeg er lidt ked af, han ikke var tilfreds med sangvalget. Men man kan jo ikke gøre alle tilfredse, og selvfølgelig håber jeg på, at jeg kan imponere ham næste gang.

- Hvad kan vi forvente næste gang?

- Måske den samme Ilona, som I har set før. Den sjove type, det kan jeg bedst lide.

Hvordan det går Ilona i næste liveshow kan ses på fredag på TV2.