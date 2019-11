Jens Werner i opsigtsvækkende udmelding om pludseligt exit

Jens Werner mener, at online-tæsk følger med, når man laver tv for godt én million mennesker

Fredagens afsnit af 'Vild med dans' var en deltager fattigere fra begyndelsen af.

Den muntre tv-kok Umut Sakarya havde valgt at trække sig fra programmet, efter han var blevet ramt af en bølge af had online.

'Vild med dans'-dommer Jens Werner har selv prøvet at være mål for en række ondsindede kommentarer, men han mener, at man må affinde sig med den slags i dagens Danmark - i hvert fald hvis man vil være et ansigt i medierne.

- For en del år siden, hvor Allan Simonsen var med, tillod jeg mig at gå fra min plads og ned på gulvet for at rette ham i nogle ting, som det svært for ham at forstå, fortæller han.

- Dagen efter fik jeg så mange tæsk - blandt andet af jer inde på Ekstra Bladet (i kommentarsporene, red.) - for at have rettet en tidligere europamester. 'Hvad fanden bildte jeg mig ind?' Jeg var en bøssekarl, og jeg var alt muligt andet. Jeg blev ked af det.

- Min hustru, Anette, siger så til mig: 'Skat, du har selv valgt for 13-14 år siden at starte 'Vild med dans' op. Når du er med i et program, hvor der er en million danskere, der kigger med, så følger det også med, at du ikke kun får at vide, hvor dygtig du er. Du får også at vide af nogle andre, 'hvor er du et svin', eller 'hvor er du en bøsse'. Det følger med, og hvis du ikke kan lide det, så må du lade være at være med'. Hun er den kloge, og hun har fuldstændig ret, siger han med henvisning til Umuts exit.

I chok: - Det er fuldstændig vanvittigt

Umut vil blive savnet af Jens Werner. Foto: Mogens Flindt

'Pisse synd'

Jens Werner har derfor et godt råd til alle dem, som overvejer en karriere i rampelyset:

- Alle, som vil være med i 'Vild med dans' eller et andet tv-program, skal vide, at det her mediecirkus koster. Det er hårdt, men det følger med. Man kan ikke undgå det.

Han har dog stadig ondt af den glade tv-kok, som var storfavorit blandt seerne.

- Det er jo pissesynd, men jeg tror ikke, man kan generalisere og sige, at det skulle han ikke have gjort, siger Jens Werner.

- Han er stoppet, fordi han synes, at nu gik det ikke længere, nu er det ikke sjovt mere. Det har jeg respekt for, selvom det er mega ærgerligt, han ikke er her, fordi han fyldte på den gode måde i programmet.

Reddet af TV2: Skraber bunden