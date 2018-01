Jesper smed pillerne på tv: Sådan går det ham i dag

Smerteplagede og gigtramte Jesper Vejle Krog omlagde sin kost og lagde medicinen på hylden for et år siden

Vi ved det jo godt. Vi burde lade Rittersporten ligge og i stedet gå om bord i de revne gulerødder. Ikke bare har i januar måned, hvor mange danskere har taget kampen op mod kiloene, der har sneget sig på i december - men sådan generelt.

Vores krop vil elske os for at tage de fornuftige (og kedelige) valg som kål og spinat, men at en sund kost lige frem kan virke som medicin, forekommer alligevel lidt hokus pokus for mange.

Ikke for Jesper Vejle Krog. Han er ikke længere i tvivl om, at der er noget om snakken.

I 17 år har han, som man her til aften kunne se i TV2 programmet 'Kan man spise sig rask', lidt af gigt i rygsøjlen.

Det har betydet, at den jyske familiefar var plaget af stærke smerter og flere gange dagligt måtte tage smertestillende medicin. Alligevel måtte han sige nej til at lege med sin søn, når smerterne igen og igen blev for store.

Vildt resultat

I løbet af få uger på den sunde diæt, som programmets eksperter satte ham på, kunne Jesper Vejle Krog smide sine medicin. Et resultat, som både 'Kan man spise sig rask'-lægen Pia Norup og ernæringseksperten Umahro Cadogan, selv var overrasket over, da optagelserne sluttede.

Det er godt et år siden, at Jesper Vejle Krog i 12 uger blev bedt om at træne regelmæssigt og spise antiflammatorisk kost som broccoli, grønkål, citron og avokado og derved fik sit liv tilbage uden smerter og medicin. Og pillerne, de har ikke fundet vej tilbage til hans hverdag, fortæller han.

- Det går stadig rigtig godt. Noget af vægten har desværre fundet vejen tilbage igen, men til gengæld er ryggen stadig ikke noget, jeg mærker noget til, så længe jeg passer den rigtige kost, siger Jesper Vejle Krog og fortsætter:

Den nye og sunde kost betød, at Jesper smed adskillige kilo. Foto: Theresa Woldbye/TV 2

- Hvad angår medicin har jeg stadig ikke rørt biologisk medicin eller smertestillende piller siden jeg medvirkede i programmet sidste år. Om det fortsætter sådan, kan jeg jo kun håbe på, men indtil videre er der ikke noget, der tyder på, at det vil ændre sig, så jeg er en meget glad mand, siger han.

Et af de råd, som Jesper Vejle Krog fik, var at begynde spise tre måltider om dagen. Før han medvirkede i programmet, droppede han ofte både morgenmad og frokost, og ifølge Pia Norup kan det være med til at tære på kroppen. Nu får den simpelthen energi nok til at at bekæmpe sygdom og betændelse.