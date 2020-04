Jesper Vollmer ekstremt presset: Det gør ondt indeni

Kendis-kokken har meget svært ved at klare den hårde tur over Atlanten

I det seneste afsnit af Kanal 5-programmet 'Over Atlanten' ser man den kendte kok Jesper Vollmer, mens han er ved at knække helt sammen på grund af søsyge. Og søsygen sætter også sine tydelige spor på humøret.

- Jeg har en kæmpe følelse af utilstrækkelighed. Et er mine fysiske skavanker. Det andet er det med at skulle hjælpes hele tiden. Det gør ondt indeni. Det er jeg ikke vant til, lyder det fra den tydeligt berørte kok, der ser ud til at være på sammenbruddets rand og har svært ved at holde tårerne tilbage.

Vollmers ekstreme udfordringer bliver også bemærket af bådens øvrige sømænd- og kvinder - blandt andre kaptajnen og OL-guldvinderen Jesper Bank.

- Når jeg ser Vollmer knække sammen gang på gang, efter han har forsøgt at gå ned under dæk, så er jeg ikke sikker på, at han kommer over det, vurderer kaptajn Jesper Bank og tilføjer:

- Det ligner næsten en depression. Det er som om, søvnen er en flugt fra, at han ikke kan gennemføre det her. Det er søsyge, vi taler om, men den har varet så længe nu, at jeg ikke er sikker på, at han kommer igennem det.

Hvordan det går Jesper Vollmer og de andre hårdtprøvede amatørsejlere, kan man se i aftenens afsnit, der sendes 21.00 på Kanal 5.